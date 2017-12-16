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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد:

حمایت از رسانه ها در گرو داشتن مجوز است/ برگزاری هفته قرآن و عترت

حمایت از رسانه ها در گرو داشتن مجوز است/ برگزاری هفته قرآن و عترت

یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: حمایت از رسانه های استان در گرو داشتن مجوز است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهبانی پور ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی در یاسوج افزود: سامانه ای در وزارت خانه راه اندازی شده است که رسانه ها و بخصوص پایگاه های خبری می توانند از آن طریق مجوز بگیرند.

دهبانی پور خاطرنشان کرد: دو دسته رسانه در استان داریم که دسته اول گروهی است که ثبت نام کرده اند و مجوز دار شده اند و با رصد  اقدامات آنها در مراجع قضایی از حقوق آنها دفاع می شود.

وی افزود: رسانه های بدون مجوز دو گروهند که عده ای در حال  دریافت مجوز و عده ای بدون مجوز هستند که رسانه های بدون مجوز هیچ جای دفاعی ندارند و تقاضا داریم که مجوز دار شوند و اگر مجوز دار شوند پیگیر حقوق آنها خواهیم بود.

دهبانی پور ابراز داشت: پایگاه های خبری و رسانه های ما به عبارتی حرفه ای نیستند و با انجام اقداماتی برای آموزش مقدماتی مجوز گرفتیم و طی پنج هفته در پایان ماه آذر و دی ماه اساتیدی به استان سفر می کنند و هر هفته یک موضوع برای آموزش هدفگذاری و پس از آزمون گواهی صادر خواهد شد.

وی از امکان شرکت افراد موفق در آزمون مرحله مقدماتی در مرحله آزمون حرفه ای خبر داد و گفت: امید است بتوان با تحقق این مهم بخشی از مشکلات را حل کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گفت: هفته ی قران و عترت نیز در استان برگزار خواهد شد و برای آن دوازده برنامه تعریف شده است و تفکر فرهنگی و هنری با محوریت قران در این برنامه ها مورد تاکید است.

دهبانی پور از فعالیت هر شهرستان در حوزه ای خاص خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزیدگان برنامه های ۱۲ گانه در ۸ شهرستان در اختتامیه ای در مرکز استان تجلیل خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: همکاری دستگاه های متولی برای تحقق این برنامه ضروری است و پوستر هفته قران و عترت نیز آماده و رونمایی شد.

دهبانی پور با اشاره به سبک زندگی اسلامی  اظهار کرد: سبک زندگی اسلامی از مباحث مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری و از جمله محورهای مهم شورای فرهنگ عمومی است.

وی ابراز داشت: وظیفه شورای فرهنگ عمومی فرهنگ سازی و تبلیغ و تبیین موضوع و زندگی بهتر برای افراد و مبتنی بر دین مبین اسلام است.

دهبانی پور از هدفگذاری برگزاری کارگاه های آموزشی در این راستا خبر داد.

کد مطلب 4173304

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