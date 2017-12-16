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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

معاون آخوندی خبر داد:

کاهش ۶.۸ درصدی بودجه سازمان راهداری در سال ۹۷

کاهش ۶.۸ درصدی بودجه سازمان راهداری در سال ۹۷

رئیس سازمان راهداری گفت: اعتبارات عمرانی این سازمان در ردیف‌های پیوست و متفرقه در بودجه سال ۹۷ کاهش یافته که ۶.۸ درصد کمتر از رقم اختصاص یافته بودجه سال ۱۳۹۶ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای داود کشاورزیان با تشریح سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای از بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: در پی اخبار منتشره در برخی رسانه‌ها در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۹۷، اگرچه اعتبارات سازمان در پیوست بودجه در آیتم‌هایی چون راه های فرعی اندکی افزایش داشته ولی در مجموع اعتبارات عمرانی این سازمان در ردیف‌های پیوست و متفرقه از رقم هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان سال جاری به هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ کاهش یافته که  ۶.۸ درصد کمتر است.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده مهم این است که ارقام بودجه مصوب، تخصیص داده شود و بتوان با اتکای به آن فعالیت‌ها و ماموریت‌های محوله به ویژه نگهداری از راه های کشور و سایر برنامه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پروژه‌های در دست انجام را ادامه داد و پاسخگوی مردم بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: متأسفانه در سال جاری مجموع اعتبارات نقدی و اسنادی که تا امروز به این سازمان تخصیص داده شده، کمتر از ۱۷ درصد از بودجه مصوب است.

کد مطلب 4173327

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