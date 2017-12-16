اجرا نشدن تعرفه پرستاری مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران سیفی پور، گفت: مخالفان تعرفه گذاری پرستاری مخالفان سلامت مردم، قانون، مجلس و سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. عدم تعرفه گذاری پرستاری مغایر روح و متن توافق هسته ای است.

وی با بیان اینکه قریب به یک دهه از تصویب قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری می گذرد، اظهار داشت: مثلث تعرفه گذاری شامل خدمت، ارزش خدمت و تامین اعتبار است که ضلع سوم آن در حال حاضر گروگان دولت است و کمک مجلس و کمیسیون تلفیق می تواند راهگشا باشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اینکه برای تعرفه گذاری مولفه هایی از جمله ریسک خدمت، تجهیزات مورد استفاده، دانش و مهارت و زمان در نظر گرفته می شود، خاطر نشان کرد: تعرفه گذاری یک سیاست کلان برای ارزش گذاری خدمات است و تنها کالا ها و خدمات بی ارزش فاقد تعرفه می مانند.

وی ادامه داد: تعرفه گذاری پرستاری مطابق اصل ۴۴ چهار قانون اساسی ، در اصول ده گانه مقام معظم رهبری ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است و معیار های واگذاری امور به مردم را مشخص ، ارزش گذاری و امکان پذیر می کند و بستر اولیه برای حرفه ای شدن و کمک به مردم است چون هزینه های درمانی و پرداخت از جیب را می کاهد.

سیفی پور یادآور شد: جامعه پرستاری به معیار مشخصی برای خدمت به مردم دربخش خصوصی ، مطب ها ،درمانگاه ها ،موسسات خیریه ،پزشک خانواده ،مدارس ،امور توانبخشی ،اورژانس هاو سطح جامعه نیاز دارد.

وی با بیان این که متاسفانه تحریم های جامعه پرستاری برداشته نشده و این مغایر متن و روح برجام در حمایت همه جانبه از دولت اعتدال است، افزود: طرفین برجام شامل پنجگانه وزارت بهداشت ، شورای عالی بیمه، سازمان مدیریت برنامه و بودجه ، مجلس ، نظام پزشکی و یگانه نظام پرستاری است و در این مقطع یکی از اعضا به توافقات و قانون پایبند نیست.

سیفی پور تاکید کرد: امید جامعه پرستاری برای خدمات جامعه نگر به سایر اعضای قانون مدار و کمیسیون تلفیق مجلس است.از آنجایی که خدمات پرستاری با نرخی به مراتب مناسب تر از سایر تعرفه ها و با کیفیتی بی مانند ارائه و پیشنهاد شده است بنابراین مخالفان تعرفه گذاری پرستاری احتمالا مخالفان سلامت مردم، قوانین مجلس و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری هستند.