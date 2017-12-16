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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

عضو شورای عالی نظام پرستاری؛

اجرا نشدن تعرفه پرستاری مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است

اجرا نشدن تعرفه پرستاری مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را مغایر با روح اقتصاد مقاومتی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران سیفی پور، گفت: مخالفان تعرفه گذاری پرستاری مخالفان سلامت مردم، قانون، مجلس و سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. عدم تعرفه گذاری پرستاری مغایر روح و متن توافق هسته ای است.

وی با بیان اینکه قریب به یک دهه از تصویب قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری می گذرد، اظهار داشت: مثلث تعرفه گذاری شامل خدمت، ارزش خدمت و تامین اعتبار است که ضلع سوم آن در حال حاضر گروگان دولت است و کمک مجلس و کمیسیون تلفیق می تواند راهگشا باشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اینکه برای تعرفه گذاری مولفه هایی از جمله ریسک خدمت، تجهیزات مورد استفاده، دانش و مهارت و زمان در نظر گرفته می شود، خاطر نشان کرد:  تعرفه گذاری یک سیاست کلان برای ارزش گذاری خدمات است و تنها کالا ها و خدمات بی ارزش فاقد تعرفه می مانند.

وی ادامه داد: تعرفه گذاری پرستاری مطابق اصل ۴۴ چهار قانون اساسی ، در اصول ده گانه مقام معظم رهبری ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است و  معیار های واگذاری امور به مردم را مشخص ، ارزش گذاری و امکان پذیر می کند و بستر اولیه برای حرفه ای شدن و کمک به مردم است چون هزینه های درمانی و پرداخت از جیب را می کاهد.

سیفی پور یادآور شد: جامعه پرستاری به معیار مشخصی برای خدمت به مردم دربخش خصوصی ،  مطب ها ،درمانگاه ها ،موسسات خیریه ،پزشک خانواده ،مدارس ،امور توانبخشی ،اورژانس هاو سطح جامعه نیاز دارد.

وی با بیان این که متاسفانه تحریم های جامعه پرستاری برداشته نشده و این مغایر متن و روح برجام در حمایت همه جانبه از دولت اعتدال است، افزود: طرفین برجام شامل پنجگانه وزارت بهداشت ، شورای عالی بیمه، سازمان مدیریت برنامه و بودجه ، مجلس ، نظام پزشکی و یگانه نظام پرستاری است و در این مقطع یکی از اعضا به توافقات و قانون پایبند نیست.

سیفی پور تاکید کرد: امید جامعه پرستاری برای خدمات جامعه نگر به سایر اعضای قانون مدار و کمیسیون تلفیق مجلس است.از آنجایی که خدمات پرستاری با نرخی به مراتب مناسب تر از سایر تعرفه ها و با کیفیتی بی مانند ارائه و پیشنهاد شده است بنابراین مخالفان تعرفه گذاری پرستاری احتمالا مخالفان سلامت مردم، قوانین مجلس و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری هستند.

کد مطلب 4173333
حبیب احسنی پور

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