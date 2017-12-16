مهلت دریافت آثار پژوهشی ورامین تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیرکوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت:بنا به درخواست پژوهشگران و هماهنگی انجام شده با استانداری تهران، مهلت دریافت آثار پژوهشی شهرستان ورامین تمدید شد.

وی اضافه کرد: پژوهشگران شهرستان ورامین می توانند آثار علمی-پژوهشی خود از جمله مقالات،پایان نامه ها،کتب، نشریات،اختراعات و... را تا پایان وقت اداری سه شنبه ۲۸ آبان به واحد پژوهشی فرمانداری ورامین تحویل دهند.

دبیر کمیته اجرایی پژوهش شهرستان ورامین خاطر نشان کرد: در نظر داریم،از تمامی افرادی که در این فراخوان شرکت کرده اند تقدیر و تشکر کنیم.

شیرکوند فراهم کردن زمینه ای برای ارائه آثار پژوهش گران را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: باید با دریافت پژوهش ها، کمک به ارتقاء بینش پژوهشی کنیم تا بتوانیم از پژوهش های انجام شده در عمل و برای پیشبرد اهداف علمی کشور استفاده کنیم.

بر اساس این گزارش، هفته پژوهش از ۲۵ آذر ماه شروع شده و تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت.