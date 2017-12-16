تجهیز ۱۱۰ اتاق تندرستی در خوابگاه های دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر اظهار داشت: در راستای توسعه نوین صندوق رفاه و ارتقاء خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی به دانشجویان، تجهیز یکصد اتاق تندرستی را برای سلامتی دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی را از سال ۹۵ در برنامه داشت که با برنامه ریزی صورت گرفته تا کنون ۱۱۰ اتاق تندرستی در خوابگاه های دانشجویی کشور تجهیز شده اند.

وی افزود: به منظور راه اندازی و تجهیز اتاق تندرستی و نظارت مستمر بر آنها در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و اهتمام به پایش سلامت دانشجویان به منظور ارائه خدمات اثر بخش به دانشجویان تفاهم نامه ای را با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و ورزشی وزارت علوم منعقد کردیم.

مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان به تعهدات صندوق رفاه در این تفاهم نامه اشاره کرد و افزود: تأمین اعتبار لازم جهت تجهیز اتاق تندرستی خوابگاه های دانشجویی، همکاری وهماهنگی مستمر با مراکز آموزش عالی در ارائه خدمات، دعوت از نمایندگان پژوهشگاه جهت شرکت در نشست ها، کارگاه های کشوری، منطقه ای و استانی و نظارت بر حسن اجرای تعهدات پژوهشگاه از جمله تعهدات صندوق است.

وی ارائه مشاوره به دانشگاه در زمینه خرید تجهیزات و لوازم ورزشی، ارائه آموزش به نمایندگان دانشگاه ها در زمینه علوم ورزشی واستفاده از تجهیزات، صدور گواهی نامه آموزشی برای نمایندگان معرفی شده از طرف دانشگاه، تأمین اقلام آموزشی از قبیل فیلم، تراکت و بروشور و ارزیابی نظارت بر حسن اجرای امور و تأیید اقلام اتاق تندرستی و ارائه گزارش ماهانه از روند عملکرد اتاق تندرستی در دانشگاهها به صندوق رفاه را از تعهدات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی عنوان کرد.

یزدان مهر با اشاره به روش اجرای این تفاهم نامه خاطر نشان کرد: درخواست دانشگاه جهت تجهیز اتاق تندرستی پس از تأیید صندوق به پژوهشگاه اعلام می شود پس از آن پژوهشگاه نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزش جهت تأمین تجهیزات ورزشی اقدام می کند.

وی ادامه داد: پس از ارسال نامه تأییدیه جهت اتاق تندرستی در دانشگاه متقاضی توسط پژوهشگاه به صندوق رفاه، اعتبار لازم را جهت تجهیز تخصیص داده و به دانشگاه ابلاغ می کنیم و پژوهشگاه نسبت به ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و نظارت بر راه اندازی اتاق تندرستی اقدام می کند.

مشاورر وزیر علوم ادامه داد: به صورت ماهانه گزارش هایی از روند اقدامات انجام شده در دانشگاه ها توسط پژوهشگاه به صندوق ارسال می شود.