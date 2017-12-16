مالک سی ان جی در اردبیل به اتهام سواستفاده میلیاردی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد:یکی از مالکان سرشناس سی ان جی در اردبیل به دلیل سواستفاده شش میلیارد تومانی از کارکرد این واحد دستگیر و با احراز اتهام روانه زندان شده است.

وی افزود: این فرد با دستکاری تجهیزات و پایین نشان دادن آن نسبت به سواستفاده اقدام کرده بود که با اطلاع و پیگیری دستگاه قضایی این تخلف شناسایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به زندانی کردن متهم و محکوم شدن وی به بازگرداندن بیت المال متذکر شد: در برخی واحدهای سی ان جی دیگر نیز موارد مشابه گزارش شده است.

به گفته عتباتی گزارشات واصله در حال پیگیری است و تا احقاق حقوق بیت المال ادامه خواهد داشت.

وی خواستار مراقبت مدیران از حوزه های مرتبط با جموعه های خود تاکید کرد و افزود: عملکرد مدیران نیز رصد می شود.