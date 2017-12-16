  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل:

مالک سی ان جی در اردبیل به اتهام سواستفاده میلیاردی دستگیر شد

مالک سی ان جی در اردبیل به اتهام سواستفاده میلیاردی دستگیر شد

اردبیل- دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از دستگیری مالک یکی از واحدهای سی ان جی اردبیل به اتهام سواستفاده میلیاردی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد:یکی از مالکان سرشناس سی ان جی در اردبیل به دلیل سواستفاده شش میلیارد تومانی از کارکرد این واحد دستگیر و با احراز اتهام روانه زندان شده است.

وی افزود: این فرد با دستکاری تجهیزات و پایین نشان دادن آن نسبت به سواستفاده اقدام کرده بود که با اطلاع و پیگیری دستگاه قضایی این تخلف شناسایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به زندانی کردن متهم و محکوم شدن وی به بازگرداندن بیت المال متذکر شد: در برخی واحدهای سی ان جی دیگر نیز موارد مشابه گزارش شده است.

به گفته عتباتی گزارشات واصله در حال پیگیری است و تا احقاق حقوق بیت المال ادامه خواهد داشت.

وی خواستار مراقبت مدیران از حوزه های مرتبط با جموعه های خود تاکید کرد و افزود: عملکرد مدیران نیز رصد می شود.

کد مطلب 4173370
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها