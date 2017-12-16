ضرورت جلوگیری ازمصرف بی رویه دارو/ پرهیز از پرت منابع مالی

به گزارش خبرنگار مهر، آناهیتا کشاورزی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه نقاط مرزی نقش مهمی در تامین امنیت داشته بنابراین بیشتر مورد توجه قرار می گیرند، گفت: در ماه های آتی نیز این توجه را به اثبات خواهیم رساند.

وی با بیان اینکه سلامت به عنوان جزئی از کل نظام کشور و دولت نقش ارزشمندی در حکومت بازی می کند، افزود: سازمان سلامت سیاست های رهبری را همواره سرلوحه برنامه های خویش قرار می دهد.

کشاورزی بیان کرد: در شرایط کنونی، بیش از هر زمانی نیازمند همکاری مسئولان ذیربط هستیم بنابراین هر مسئولی که در وظیفه خود عملکرد بهتری داشته باشد، خدمت بیشتری نیز داشته است.

وی با اشاره به وظایف بیمه سلامت بیان کرد: وظیفه این سازمان در جمله مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «می خواهم اگر در خانواده ای کسی بیمار شد، جز رنج بیمارداری رنج دیگری نداشته باشد»، معنا می شود.

ضرورت جلوگیری از مصرف بی رویه دارو

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: پیشگیری اولین وظیفه بیمه سلامت بوده که اجازه ندهد فردی بیمار شود.

وی حفاظت مالی را دومین وظیفه بیمه سلامت دانست و گفت: همچنین ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان از سومین محورهای اساسی سازمان بیمه سلامت است.

کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستیم، افزود: اقتصاد مقاومتی که از سال ۸۹ وارد ادبیات کشور شده است، باید مورد توجه قرار گیرد و به آن پرداخته شود.

وی ادمه داد: باید تلاش شود با همین منابع محدود نیز، سازمان سلامت کارآمد داشته باشیم که این امر نیازمند همکاری و همیاری مسئولان ذیربط اشت.

کشاورزی خواستار جلوگیری از پرت منابع شد و افزود: باید با جلوگیری از ارائه خدمات غیر ضروری، مصرف بی رویه دارو و اقامت های بی دلیل در بخش های بستری، منابع موجود را به بهترین نحو خدمات دهی کنیم.