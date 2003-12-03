نظاميان آمريكايي 300 اردني را در عراق بازداشت كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن به نقل از دانشجويان اردني كه اخيرا از عراق بازگشته اند ، نوشت : در ميان اين 300 تن كه در بازداشت نظاميان آمريكايي قرار دارند ، 5 دانشجو نيز وجود دارند كه سه تن از آنها در دانشگاه هاي عراق و دو تن در دانشگاه هاي اردن به تحصيل مشغول بودند .

به گفته دانشجويان اردني ، اشغالگران آمريكايي ، اين افراد را به اتهام مشاركت در حملات ضد اشغالگري بر ضد نظاميان آمريكايي و پليس عراق بازداشت كرده اند.

به گفته عليان عليان عضو كميته پيگيري سرنوشت دانشجويان بازداشت شده در عراق، بازداشت شدگان اردني در زندانهاي اشغالگران آمريكايي در عراق در وضع بسيار بد و رقت باري به سر مي برند و نظاميان آمريكايي نيز با آنها رفتار اهانت آميزي دارند.