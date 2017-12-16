آغاز سرشماری زمستانه وحوش در استان همدان

مهدی صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین سرشماری وحوش طی سال جاری از ۲۴ آذر ماه در منطقه حفاظت شده آلموبلاغ اسدآباد آغاز شده و به مدت یک ماه در سایر مناطق حفاظت شده استان همدان ادامه می یابد.

صفی خانی اظهار داشت: طی فرایند سرشماری، گونه های شاخص پستانداران از جمله قوچ و میش و کل و بز شمارش شده و آمار به دست آمده با آمار سرشماری های گذشته مقایسه می شود.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: نتایج این سرشماری در تصمیم گیری های سیاستی حفاظت از مناطق تحت مدیریت، موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: با پایان سرشماری در مناطق حفاظت شده استان همدان، سرشماری وحوش در مناطق شکار ممنوع استان آغاز خواهد شد.

صفی خانی گفت: استان همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده و ۱۲ منطقه شکار ممنوع است و تاکنون ۴۰ گونه پستاندار، ۱۸۱ گونه پرنده، ۴۳ گونه خزنده، ۳۹ گونه ماهی و ۴ گونه دوزیست در همدان شناسایی شده است.