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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

از سوی ولایتی؛

اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد منصوب شدند

اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد منصوب شدند

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکام جداگانه ای رئیس، دبیر و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، براساس این احکام فرهاد رهبر به عنوان رئیس و عضو و محمدمهدی طهرانچی به عنوان دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

همچنین فاضل سنقری، بیژن رنجبر و محمد ورهرام به عنوان نمایندگان رئیس هیات موسس و هیات امنا و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

عبدالرسول پورعباس به عنوان نماینده رئیس دانشگاه و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی همچنین علی محمد نوریان را نیز به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم طیبی به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه و نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها منصوب شد.

علی ادیبی، مجید توسلی رکن آبادی و محسن نفر نیز به عنوان نمایندگان منتخب هیات امنا و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

کد مطلب 4173445

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