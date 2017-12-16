به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی با تأکید براینکه بخشی‌نگری یکی از آسیب‌های بزرگ کشور در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف به ویژه اقدامات بهسازی و نوسازی در بافت‌های ناکارآمد بوده است اظهارداشت: دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، توجه به این حوزه را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرد و اقدامات مشترک را مبنای اصلی آن قرار داد.

وی ادامه داد: با وجود آنکه اقدامات خوبی از سوی دستگاه‌ها در این نقاط انجام می‌شد ولی به دلیل بخشی بودن و عدم برخورداری از یک هم‌پیوندی مناسب کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل نتیجه مطلوب را برجای نگذاشت.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی هم‌راستاسازی و هم‌پیوندی بین برنامه‌ها و بخش‌های مختلف کاری در این حوزه را از اهداف اصلی ستاد بازآفرینی اعلام کرد و گفت: متأسفانه همچنان پس از گذشت سه سال در برخی موارد شاهد نگاه‌های بخشی برخی از دستگاه‌ها هستیم با وجود آنکه بحث نوسازی مناطق ناکارآمد مسأله ای چندوجهی بوده و قطعا یک دستگاه به تنهایی نمی تواند کاری را پیش ببرد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال تهیه طرح آمایشی استان‌ها بوده و ما نیز از سویی دیگر به دنبال طرح‌های منطقه‌ای هستیم؛ غافل ازآنکه بر سر اولویت های کشور و بحران مناطق ناکارآمد با یکدیگر همکاری داشته باشیم. این موارد، نکاتی هستند که باید به آن‌ها توجه کرده و در دستور کار خود قرار دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ما در گذشته به دنبال درمان بودیم در حالی که امروز باید پیشگیری و پیش‌نگری را سرلوحه کار خود قرار دهیم افزود: با وجود کیفیت نازل ساخت و ساز در کشور نه تنها از گسترش این بافت‌ها جلوگیری نمی‌شود بلکه به میزان آن‌ها اضافه نیز خواهد شد به همین دلیل است که در این دوره تلاش می‌کنیم با افزایش نظارت و کنترل‌ها از ادامه این روند جلوگیری کنیم.