بهسازی بافت تاریخی شهر باید در دستور کار جدی شهرداری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کرمان با اشاره به تاریخی بودن شهر کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه کرمان شهری تاریخی است و در این زمینه حرف برای گفتن دارد؛ بنابراین، بهسازی بافت تاریخی این شهر باید در دستور کار جدی شورا و شهرداری قرار گیرد.
علیدادی افزود: اگرچه بهسازی بناهای تاریخی شهر کرمان وظیفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، اما این مهم به اقدامات شورا و شهرداری نیز وابسته است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزایش سرانهی فضای سبز شهر کرمان را نیز ضروری دانست و گفت: افزایش سرانهی فضای سبز شهر، موجب زیبایی بیشتر آن میشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانبیان داشت: وجود برنامهی خاص برای ساختوسازها نیز به زیباسازی فضای شهر کمک میکند که این مهم نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
علیدادی با تأکید بر قرار گرفتن کرمان بهعنوان یک شهر تاریخی در مسیر اصلی خود برای آبادانی تصریح کرد: برای هر اتفاق مبارک، نیاز به سه ضلع نیروی انسانی، مدیریت مناسب و بودجه است که با توجه به حضور افراد لایق در شورای اسلامی و شهردار جوان و باتجربه، امیدواریم شهر کرمان در مسیر آبادانی قرار گیرد.
وی افزود: ممکن است اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار، در دورهی چهارساله نتوانند شهر کرمان را به آنچه که مردم این شهر لایق آن هستند، تبدیل کنند، اما باید برای این مهم ریلگذاری شود تا در دورههای بعدی نیز اعضای شورا و شهرداران بر همان اساس حرکت کنند.
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