دستگیری عامل اصلی توزیع مواد مخدر صنعتی در رزن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، باقر سلگی عنوان کرد: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و تأمین خاطر خانواده‌ها، پلیس شهرستان تویسرکان اقداماتی را در راستای مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان انجام داده و اقداماتی را نیز در دست اجرا دارد.

وی از دستگیری عامل اصلی توزیع مواد مخدر صنعتی در شهرستان رزن خبر داد و گفت: پلیس شهرستان با تلاش شبانه‌روزی موفق به شناسایی و دستگیری یکی از عوامل اصلی توزیع‌کننده مواد مخدر صنعتی در رزن شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن بیان کرد: این فرد که به صورت حرفه‌ای و زیرکانه در عرصه تجارت شوم مواد مخدر صنعتی در شهرستان رزن فعال بود با تلاش نیروهای پلیس با همراه داشتن ۱۲گرم هروئین در دام پلیس گرفتار شد.