کمبود نیروی متخصص در بیرجند/ بخش خصوصی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: باید بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی، توجه به بزرگان را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند همواره به عنوان پشتوانه ای قوی برای بیمه سلامت خواهد بود، افزود: باید با همکاری و همدلی در راستای سلامت جامعه تلاش کنیم.

قائمی با بیان اینکه جذب نیروی متخصص از جمله مشکلات پیش رو است، افزود: موقعیت جغرافیایی استان، مسائل اقتصادی و کمبود برخی از زیرساخت ها امکان ماندگاری نیروی متخصص را کم می کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی قوی و خوبی در بیرجند نداریم، اظهار کرد: باید در این زمینه قدم برداشته و بر تلاش خود بیفزاییم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه برای موفقیت باید در چهارچوب قانون ریسک پذیر باشیم، گفت: همچنین جذب نیروی متخصص نیازمند پیگیری های های مستمر است.

وی با بیان اینکه مدیریت باید در خدمت مردم و با نیت خالص باشد، افزود: نباید برای حفظ جایگاه تلاش کنیم بلکه باید برای سلامت منطقه با همفکری و تعامل بکوشیم.