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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

استاندار همدان:

ظرفیت‎‌ها و گذشته پر افتخار همدان آنطور که باید معرفی نشده است

ظرفیت‎‌ها و گذشته پر افتخار همدان آنطور که باید معرفی نشده است

همدان - استاندار همدان گفت: ظرفیت‎‌ها و گذشته پر افتخار همدان آنطور که باید معرفی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره بزرگداشت آیت الله نجفی همدانی با بیان اینکه همدان سرزمینی عالم خیز است و شک نداریم که این سرزمین دارای رمز و رازی است که هنوز کشف نشده است، گفت: آیت الله آقا نجفی از علمای شایسته  ایران است و با آنکه معاصر بوده و اقدامات علمی و حسن خلق نیکویی داشته به شایستگی به مردم معرفی نشده است.

وی با بیان اینکه کار مؤسسه شهید مدنی برای بزرگداشت علما ارزشمند و نیکو و شایسته است، گفت: هر سال را در استان همدان به نام بزرگان نامگذاری می کنیم اما کار این مجموعه ورای این نامگذاری است و باید قدردانی کنم.

استاندار همدان بااشاره به اینکه وقتی به خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم فرمودند این کنگره و برنامه ها را هوشمندانه و با برنامه و در شأن عالم بزرگ برگزار کنیم، گفت: پیام و سخنان مقام معظم رهبری باید در این کنگره باز هم مرور شود.

نیکبخت بابیان اینکه کار کمیته علمی با کنگره تمام نمی شود و کنگره یادآور نام این بزرگوار است و بعد از آن آثار وی باید منتشر شود، توسعه یابد و در دسترس اهل مطالعه قرار گیرد، گفت: هم زهد و هم علم این بزرگوار باید معرفی شود چراکه طالب هم زیاد دارد.

استاندار همدان بابیان اینکه طرح ها باید شایسته این نام و به نوعی نیز معرف استان همدان باشد، گفت: باید از هر فرصتی برای معرفی استان همدان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه سال آینده همدان میزبان دو برنامه مهم گردشگری جهانی و آسیایی است، گفت: وجود علما داشته ها و سرمایه های ما است و باید از این وجود و برکت وجودی این عالم بزرگ بخوبی استفاده کرده و همدان را معرفی کنیم.

نیکبخت بابیان اینکه همدان علمای بسیاری را پروراند و به دنیا خدمت کردند اما با وجود آثار تاریخی و گذشته پر افتخار، آنطورکه باید معرفی نشده است، گفت: باید از وجود همه بزرگان برای معرفی همدان استفاده کرد.

استاندار همدان خطاب به برگزارکنندگان کنگره بزرگداشت آیت الله نجفی همدانی عنوان کرد: مسائل را جدی بگیرید و زمان را از دست ندهید و کارها را پیش بینی و مرور کنید.

وی با بیان اینکه نمایشگاه جنبی که قرار است برگزار شود، بسیار مهم است، گفت: مراسم افتتاحیه و اختتامیه این کنگره اگر هر دو در همدان برگزار شود، خوب است و برنامه همدان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت که بهتر است این موضوع بررسی شود.

وی با یاداوری اینکه از امروز پروازهای همدان- تهران به همدان داده می شود و از هفته آینده این پروازها انجام می شود، گفت: از همه دست اندر کاران کنگره و کسانی که نقش دارند، قدردانی می کنم چراکه نام این بزرگوار نام و نشان علم و دین است.

نیکبخت تاکید کرد: رسانه ها از امروز برای معرفی این عالم بزرگ با دبیرخانه هماهنگ باشند و نقش مؤثر خود را ایفا کنند.

کد مطلب 4173463

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