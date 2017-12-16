به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره بزرگداشت آیت الله نجفی همدانی با بیان اینکه همدان سرزمینی عالم خیز است و شک نداریم که این سرزمین دارای رمز و رازی است که هنوز کشف نشده است، گفت: آیت الله آقا نجفی از علمای شایسته ایران است و با آنکه معاصر بوده و اقدامات علمی و حسن خلق نیکویی داشته به شایستگی به مردم معرفی نشده است.

وی با بیان اینکه کار مؤسسه شهید مدنی برای بزرگداشت علما ارزشمند و نیکو و شایسته است، گفت: هر سال را در استان همدان به نام بزرگان نامگذاری می کنیم اما کار این مجموعه ورای این نامگذاری است و باید قدردانی کنم.

استاندار همدان بااشاره به اینکه وقتی به خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم فرمودند این کنگره و برنامه ها را هوشمندانه و با برنامه و در شأن عالم بزرگ برگزار کنیم، گفت: پیام و سخنان مقام معظم رهبری باید در این کنگره باز هم مرور شود.

نیکبخت بابیان اینکه کار کمیته علمی با کنگره تمام نمی شود و کنگره یادآور نام این بزرگوار است و بعد از آن آثار وی باید منتشر شود، توسعه یابد و در دسترس اهل مطالعه قرار گیرد، گفت: هم زهد و هم علم این بزرگوار باید معرفی شود چراکه طالب هم زیاد دارد.

استاندار همدان بابیان اینکه طرح ها باید شایسته این نام و به نوعی نیز معرف استان همدان باشد، گفت: باید از هر فرصتی برای معرفی استان همدان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه سال آینده همدان میزبان دو برنامه مهم گردشگری جهانی و آسیایی است، گفت: وجود علما داشته ها و سرمایه های ما است و باید از این وجود و برکت وجودی این عالم بزرگ بخوبی استفاده کرده و همدان را معرفی کنیم.

نیکبخت بابیان اینکه همدان علمای بسیاری را پروراند و به دنیا خدمت کردند اما با وجود آثار تاریخی و گذشته پر افتخار، آنطورکه باید معرفی نشده است، گفت: باید از وجود همه بزرگان برای معرفی همدان استفاده کرد.

استاندار همدان خطاب به برگزارکنندگان کنگره بزرگداشت آیت الله نجفی همدانی عنوان کرد: مسائل را جدی بگیرید و زمان را از دست ندهید و کارها را پیش بینی و مرور کنید.

وی با بیان اینکه نمایشگاه جنبی که قرار است برگزار شود، بسیار مهم است، گفت: مراسم افتتاحیه و اختتامیه این کنگره اگر هر دو در همدان برگزار شود، خوب است و برنامه همدان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت که بهتر است این موضوع بررسی شود.

وی با یاداوری اینکه از امروز پروازهای همدان- تهران به همدان داده می شود و از هفته آینده این پروازها انجام می شود، گفت: از همه دست اندر کاران کنگره و کسانی که نقش دارند، قدردانی می کنم چراکه نام این بزرگوار نام و نشان علم و دین است.

نیکبخت تاکید کرد: رسانه ها از امروز برای معرفی این عالم بزرگ با دبیرخانه هماهنگ باشند و نقش مؤثر خود را ایفا کنند.