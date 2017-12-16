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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

امروز در قم؛

نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی افتتاح شد

نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی افتتاح شد

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی با حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و برخی دستگاه های حوزوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته پژوهش، به همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (معاونت پژوهشی) با همکاری شورای هماهنگی مراکز پژوهشی، نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی با حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ۶۰ دستگاه حوزوی دیگر صبح امروز شنبه مورخ ۲۵ آذرماه جاری آغاز بکار کرد.

آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی، با سخنرانی آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و همچنین سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه آغاز شد.

نمایشگاه دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی به مناسبت هفته پژوهش از روز شنبه مورخ ۲۵ آذر لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آذرماه جاری از ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل مصلای قدس شهر مقدس قم برقرار است.

کد مطلب 4173469
سارا فرجی

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