نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته پژوهش، به همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (معاونت پژوهشی) با همکاری شورای هماهنگی مراکز پژوهشی، نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی با حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ۶۰ دستگاه حوزوی دیگر صبح امروز شنبه مورخ ۲۵ آذرماه جاری آغاز بکار کرد.

آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی، با سخنرانی آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و همچنین سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه آغاز شد.

نمایشگاه دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی حوزوی به مناسبت هفته پژوهش از روز شنبه مورخ ۲۵ آذر لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آذرماه جاری از ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل مصلای قدس شهر مقدس قم برقرار است.