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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

آیت الله اعرافی:

تربیت بانوان طلبه یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب است

تربیت بانوان طلبه یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب است

قم - مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: یکی از مهمترین کارهای حوزه قم و دستاوردهای ارزشمند انقلاب، نهادسازی در حوزه آموزش‌های بانوان در زمینه معارف اسلامی به صورت رسمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی پیش از ظهر شنبه در همایش هفته پژوهش که در جامعه الزهرا(س) برگزار شد، اظهار داشت: پژوهش دینی و حوزه‌ای معیار، پژوهشی است که اسناد به خداوند داشته باشد.

وی افزود: بنابراین اگر اسناد درستی در مطالعات دینی صورت نگیرد افترا به خداوند و دین صورت خواهد گرفت به همین دلیل در اجتهاد معتقد هستیم که همه توان فکری و ذهنی فرد باید به کار گرفته شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: از حوزه علمیه باید تحقیقی بیرون بیاید که اسناد آن به خداوند و دین در آن ممکن باشد و زمانی اسناد داده می‌شود که اجتهاد داشته باشیم.

وی ادامه داد: بنابراین برای اسناد، شخص محقق یا خودش باید مجتهد باشد یا حداقل اجتهاد متجزی در عرصه علمی که در آن تخصص دارد داشته باشد و یا اینکه بر پایه نظرات مجتهدین و مفسرین و فقها به تحقیق بپردازد.

آیت الله اعرافی با تأکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق در علوم اسلامی و حوزوی عنوان کرد: ذات پژوهش یک مسئولیت بزرگ دارد و وقتی این پژوهش به علوم اسلامی اختصاص دارد چون دنبال کشف اراده تشریعی خداوند است این اسناد بسیار حساس‌تر است.

روش‌شناسی اجتهادی باید پشتیان تحقیقات حوزه‌ای شود

وی تصریح کرد: روش‌شناسی اجتهادی باید پشتیان تحقیقات حوزه‌ای شود به خصوص اجتهاد جامع فرا فقهی و جامعه الزهرا نیز باید فاز جدیدی را در این قلمرو به ویژه در عرصه تحقیقات زن و خانواده باز کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خروجی تولیدات علوم انسانی با روح و جان و سعادت ابدی بشر سر و کار دارد بنابراین حساسیت آن نیز بیشتر است.

وی گفت: ما همزمان با اینکه در عرصه کلامی، اعتقادی و اخلاقی و ... فعالیت داریم همزمان دل و جان خودمان نیز با این نوع مباحث آمیخته می‌شود.

آیت الله اعرافی افزود: همه کسانی که می‌خواهند در تولید دانش دینی گامی بردارند باید سنگینی پژوهش دینی را احساس و مسئولیت بیشتری در این مسئله به خود تحمیل کنند.

وی با اشاره به آسیب‌های پژوهش‌های دینی بیان کرد: پژوهش‌های دینی با سلسله آسیب‌هایی مواجه است که نباید در دام آن بیفتیم؛ این آسیب‌های به دسته‌های معرفتی، علمی، نگرشی، روحی و اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و رفتاری قابل تقسیم است.

امام جمعه قم ادامه داد: در حوزه آسیب‌های معرفتی و علمی مشکلات روش شناختی زیادی داریم و کم نیست تولیدات علمی که این آسیب به وفور در آن وجود دارد.

اصول ما نیازمند ساماندهی و آرایش جدید است

وی اظهار داشت: اصول ما نیازمند ساماندهی و آرایش جدید است یعنی هم نیاز به پالایش و هم نیاز به افزایش و ساماندهی جدید دارد و برای هر رشته به صورت خاص، قواعد آن استخراج نشده است.

وی افزود: الآن حوزه به نقطه‌ای رسیده که به جای کمیت باید به کیفیت بهای بیشتری بدهد و در تحقیقات مخصوصاً موضوعات نو به روش شناسی توجه ویژه داشته باشد.

آیت الله اعرافی گفت: از دید اسلام و قرآن و روایات فراوان، بر اخلاق پژوهش تأکید شده است زیرا حوزه معرفتی ما با گرایشات ما در تعامل است.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم که بشر می‌تواند به معرفت‌های مطلقی دست یابد ولی دانش بشری به شدت تحت تأثیر خلقیات و منش انسان است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به همین دلیل تهذیب نفس و رشد اخلاقی در کمال علمی بشر بسیار مؤثر است؛ این رشد معنوی و اخلاقی را به خصوص نباید در تحقیقات حوزه‌ای و دینی کمرنگ و نادیده بگیریم.

وی تأکید کرد: در نظام پژوهش‌های دینی، حوزه اخلاق و معنویت و رها شدن از آسیب‌های روحی ضرورت دارد زیرا روی علم و دانش و نتیجه‌گیری‌های محقق به شدت اثر می‌گذارد.

آیت الله اعرافی عنوان کرد: بعد از انقلاب اسلامی آموزش مخصوص بانوان در معارف اسلامی به صورت ساختاری و نهادی آغاز شده است که محصول حوزه قم است.

وی با بین اینکه قم جدید یعنی صد سال اخیر وجوه بارزی در میان تاریخ حوزه‌های علمیه دارد، ادامه داد: یکی از مهمترین کارهای قم جدید، نهادسازی در حوزه آموزش‌های بانوان در معارف اسلامی است و الزهرا نیز پیشگام این حرکت جدید است.

مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: تعدد مراکز و تکثر حجمی بانوان طلبه تجربه جدید حوزه قم و محصول ویژه انقلاب اسلامی است بنابراین انتظار این است که الزهرا با نقشه راه نو، پیشگامی در تحولات جدید آموزش خواهران را پی بگیرد.

کد مطلب 4173485

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