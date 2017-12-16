اعلام آمادگی سرمایه گذار خارجی برای باروری ابرها در خراسان جنوبی

حجت الاسلام محمدباقر عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار با شرکت سرمایه گذاری استرالیایی در خصوص باروری ابرها، اظهار کرد: این شرکت ادعای داشتن تکنولوژی و امکانات به روز و بسیار خوبی را در زمینه باروری ابرها داشته است.

وی بیان کرد: بر اساس صحبت های ارائه شده این سرمایه گذارعنوان کرده می تواند ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش باران را در استان رقم بزند.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما خواستار ارائه طرح های این شرکت به صورت مکتوب شده ایم، افزود: پس از ارائه طرح ها توسط این شرکت با در جریان گذاشتن وزارت نیرو آن ها را در اختیار مراکز علمی و پژوهشی جهت بررسی قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به علاقه مندی این شرکت استرالیایی جهت سرمایه گذاری در زمینه بارور کردن ابرها در استان، عنوان کرد: این شرکت تا کنون طرح های علمی خود را در چندین کشور اجرا کرده که خوشبختانه موفق نیز بوده اند.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه اگر روش های نوین و طرح های این شرکت مورد تایید قرار گیرد قطعا از آن منوط به همراهی وزارت نیرو در استان استفاده خواهیم کرد، افزود: یقینا از هر ظرفیتی بری افزایش بارندگی در استان دریغ نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شهروندان باید بدانند هیچ یک از این امور جایگزین مصرف درست و بهینه آب را نخواهد گرفت، اظهار داشت: مردم باید در مصرف آب احتیاط داشته باشند و آن را بیهوده مصرف نکنند.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از روش آبیاری تحت فشار، گفت: بارور کردن ابرها هیچ گاه ما را از استفاده درست و صحیح از آب بی نیاز نخواهد کرد.