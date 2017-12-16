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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

استاندار قزوین در پیامی به مناسبت سالروز سفر تاریخی رهبری به قزوین؛

سفر رهبری به قزوین نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و توسعه استان است

سفر رهبری به قزوین نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و توسعه استان است

قزوین- استاندار قزوین در پیامی به مناسبت سالروز سفر تاریخی رهبری به استان قزوین گفت:سفر رهبری به قزوین روزی به یادماندنی و نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و توسعه استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در پیامی سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان قزوین را تبریک و گرامی داشت. متن کامل پیام استاندار قزوین بدین شرح است: ۲۵ آذر ماه سالروز سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان قزوین در سال ۸۲ را در واقع یک روز به یاد ماندنی و نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و توسعه استان می باشد که مبنای شروع طرح ها و فعالیت های مهم عمرانی و اقتصادی استان قرار گرفت و اجرای طرح های بزرگی از جمله بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی ولایت، استادیوم ۱۵ هزار نفری قزوین، محور راه اصلی قزوین، الموت به تنکابن، احیاء دشت قزوین، راه اندازی شرکت تحقیقاتی و توجه ویژه به گردشگری استان از جمله مصوبات و دستاوردهای این سفر تاریخی بود.

در ادامه این پیام آمده است: در این سفر معظم له به جهت اهمیت دشت قزوین از آن به عنوان دشتی که می تواند بخش اعظمی از غذای مورد نیاز کشور را تامین نماید یاد کردند و اشاره فرمودند به بهانه توسعه صنعت، نباید زمین های کشاورزی و باغات استان از بین برود بلکه تاکید دارند که بخش صنعت، مکمل حوزه کشاورزی و محور کشاورزی باشد.

در ادامه این پیام آمده است: قابل ذکر می باشد که تمامی مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان قزوین جز سه مورد نهایی و به اتمام رسیده که برخی از آنها شامل موارد زیر است:

-موضوع احیای دشت قزوین که البته زمانبر و مداوم خواهد بود لذا در این راستا (ستاد احیای دشت قزوین) راه اندازی شده و موضوعات با جدیت در حال پیگیری می باشد.

-راه اندازی شهرک تحقیقاتی اگر چه تاکنون با این نام، اجرایی نگردیده ولی در واقع بزرگترین مجموعه علمی، تحقیقاتی و فن آوری کشور بنام طرح چشمه نور ایران در استان شروع شده که در همین راستا می باشد.

-ساماندهی دولتخانه صفویه که بخش های زیادی انجام شده و مابقی نیاز به تملک دارد که در دستور کار استان قرار دارد و این مهم به رونق گردشگری استان کمک می کند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: بی شک، این سفربا ارزش و پرخاطره، آثار معنوی و مادی بی شماری را برای استان قزوین به همراه داشت که تقویت وحدت و همدلی، انسجام و یکپارچگی، تقدم منافع دینی و ملی بر منافع حزبی و جناحی، پاسداشت و اعتلای مودت و برادری اسلامی، همکاری و تعامل بین گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، مشارکت فعالانه در جهت ساختن استانی پیشرفته و برخوردار از عدالت از جمله درس ها و دستاوردهای معنوی و اخلاقی سفر معظم له در شرایط امروز جامعه ماست که برکات و ثمرات زیادی را در پی خواهد داشت.

در پایان پیام استاندار قزوین آمده است: ضمن گرامیداشت چهاردهمین سالروز این سفر تاریخی و به یاد ماندنی از قاطبه مدیران و مسوولان؛ گروه ها و جریان های سیاسی و اقشار مختلف مردم انتظارمی رود بیانات مقام معظم رهبری را به عنوان نقشه راه وتابلو روشن و راهنمایی درتمامی جهت گیری ها، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و فعالیت ها پیش روی خود داشته باشند.

کد مطلب 4173493

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