ریالی به نوسازی صنایع اردبیل اختصاص نیافت/ نگرانی از افزایش رکود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل بی‌مهری بانک‌ها باردیگر و اینبار در موضوع اختصاص تسهیلات نوسازی صنایع از سوی مسئولان دولتی و بخش خصوصی به صورت متفق‌القول مطرح شد.

در سال جاری اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی صنایع کشور در قالب تسهیلات رونق تولید مصوب شده که به اذعان مسئولان استان نه تنها ریالی به واحدهای تولیدی اردبیل اختصاص نیافته بلکه نگرانی از به رکود کشیده شدن برخی واحدهای متقاضی را نیز به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در این خصوص گفت: متأسفانه تحریم‌های اعمال شده بر علیه کشور موجب شده در سال‌های گذشته فنّاوری و تسهیلات جدید به صنعت کشور به میزان تقاضا وارد نشود.

حسین پیرموذن متذکر شد: دولت برای رفع این مشکل اعطای تسهیلات به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان را جهت نوسازی و بهسازی صنایع و معادن اختصاص داد که با گذشت ۹ ماه از سال بانک‌های استان اردبیل رقمی به متقاضیان اختصاص نداده‌اند.

وی افزود: نه تنها بخش خصوصی از عدم پرداخت گله مند است بلکه حتی ابلاغ این تسهیلات به استان نیز خود محل سؤال بوده و انتظار می‌رود تدبیری در این خصوص اتخاذ شود.

در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص ناکامی واحدهای تولیدی اردبیل از دریافت این تسهیلات تصریح کرد: از ۱۵۰ طرح متقاضی تسهیلات، ۲۴ مورد متقاضی تسهیلات بهسازی و نوسازی هستند.

به گفته سید حامد عاملی با وجود پرداخت تسهیلات به ۴۶ واحد، رقمی به متقاضیان نوسازی پرداخت نشده و این نگرانی را که برخی واحدها به دلیل تجهیزات فرسوده دچار رکود شوند، دامن زده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یادآور شد: برخلاف ادعای برخی بانک‌های استانی که می‌بایست آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات نوسازی تدوین شود، بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده ضرورتی برای تدوین آیین‌نامه نیست.

عاملی افزود: باوجوداینکه این تسهیلات نیز می‌بایست به مانند سرمایه در گردش پرداخت شود و به بانک‌ها با نامه رسمی اعلام شده اما در استان ریالی تخصیص نداریم.

در نهایت استاندار اردبیل علت به وجود آمدن وضعیت فعلی را کوتاهی مدیران دولتی و بانک‌ها به موازات هم توصیف کرد و افزود: ۱۵ روز از طرح و ابلاغ نامه به بانک‌ها سپری شده اما به تازگی در جلسه بررسی می‌شود.

اکبر بهنام جو تأکید کرد: بارها از مدیران ادارات درخواست شده مشکلات را سریعاً در اولین جلسه طرح و بررسی کنند و در خصوص این موضوع نیز انتظار می‌رفت ادارات متولی نسبت به تشکیل جلسه مشترک با بانک‌ها و رفع مشکل اقدام کنند.

وی افزود: صرف نامه‌نگاری بین دستگاه‌ها کافی نیست و باید موانع اعطای این تسهیلات در استان به صورت شفاف بررسی شود.

با دستور استاندار اردبیل مقرر شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان استانداری اردبیل، دستگاه‌های متولی، تعدادی از متقاضیان تسهیلات نوسازی و بانک‌های عامل تشکیل شده و نسبت به رفع مشکل اقدام شود.