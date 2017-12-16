وجوداجزای فکری، قومی ودینی ازعوامل تاثیرگذار درمدارای اجتماعی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام مختار کرمی ظهر امروزشنبه در نشستی با فعالان فرهنگی که به منظور بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی استان در سالن کوثر مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، یکی از اصول تبلیغ و کار فرهنگی را مدارای اجتماعی خواند و گفت: هر جامعه ای برای اینکه به سامان اجتماعی برسد نیاز به وجود مدارای اجتماعی دارد.
وی عنوان کرد: نبود یا کاهش میزان مدارای اجتماعی در هر جامعه ای منجر به افزایش خشونت، درگیری، تضاد و کشمکش و در کل افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد.
وی اظهارداشت: در جوامعی که گروه های قومی، مذهبی، نژادی و زبانی در آن زندگی میکنند احتمال کمرنگ شدن مدارای اجتماعی وجود دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: عدم شناخت ویژگیهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه و محدودیتهای آن منطقه، عدم شناخت کافی شرایط فرهنگی و اجتماعی، وجود انواع متعدد عناصر و اجزای فکری، قومی و دینی در جامعه و عدم شناخت و ارتباط مناسب با این عناصر در کاهش یا افزایش مدارای اجتماعی تاثیر دارد.
حجت الاسلام کرمی با اشاره به اینکه بیتوجهی به امور تاریخی و فراتاریخی و پیشینه و تاریخ یک ملت در کمرنگ شدن مدارای اجتماعی اثرگذار است، گفت: شناخت تاریخ یک قوم در برنامهریزی فرهنگی بسیار موثر است.
وی بیان کرد: از موانع و مشکلات در حوزه فرهنگی عدم پذیرش تکثر در باورها و ارزشهاست و باید بپذیریم باور و اعتقاد انسانها برایشان ارزشمند است.
وی ادامه داد: بیتوجهی به باور و ارزش دیگران جنگ هفتاد و دو ملت را راه میاندازد هرچند طرف مقابل نباید فکر کند که حق مطلق است و همه باید به او احترام بگذارند و در صورت لزوم به صورت اخلاقمدارانه و با رعایت موازین انسانی خود را در معرض نقادی و بررسی هم قرار بدهند.
نظر شما