به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه شهرداران سابق و کنونی سمنان به میزبانی این نهاد، ضمن تاکید بر ضرورت همراهی مسئولان و دوری از افترا، اهمیت و معضلاتی ازاین‌دست، تأکید کرد: آنچه در کشور مهم است، همراهی و همدلی بین مسئولان و مردم محسوب می‌شود که خوشبختانه در کشور و استان سمنان وجود دارد لذا این امر یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی قلمداد می‌شود.

وی افزود: کشورمان، چهار دهه را پس از انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته و می‌بایست فراز و نشیب‌های این ۴۰سال را شاید از مخاطرات ۴۰۰سال پیش از آن، بیشتر دانست چراکه دشمنان هرروز برای این نظام اسلامی توطئه می‌کردند اما نتیجه این دو تجربیات آن است که مردم به دو عنصر علم و ایمان نیازمند هستند.

علم و ایمان راه توسعه جامعه است

عضو خانه ملت گفت: امروز برای توسعه و حرکت در خط انقلاب جز توسل به علم و ایمان راهی دیگر نیست و همان چیزی که درآیات مکرر و متعدد قرآن کریم نیز اشاره‌شده، راه نجات و رستگاری، توسل به این دو عنصر مهم محسوب می‌شود خوشبختانه امروز ملت و کشور ما نشان دادند که با توسل به این دو اصل، مسیر را طی می‌کنند.

همتی بیان کرد: در کنار دو اصل علم و ایمان رگه‌هایی نیز وجود دارد که قرآن کریم از آن‌ها به‌عنوان شر تعبیر کرده است که نقطه مقابل علم و ایمان محسوب می‌شوند؛ قرآن درباره این افراد می‌فرمایند افرادی هستند که نه علم‌دارند و نه ایمان و چون عده این افراد کم است، راه مردم ادامه خواهد پیدا کرد اما باید مراقب این قشر بود چراکه این افراد به‌راحتی تهمت می‌زنند، فضا را متشنج و همچنین افراد را تخریب می‌کنند لیکن باید مراقب این افراد بود چراکه اگر مراقبت نشوند، ضربات سختی را به‌نظام اسلامی می‌زنند.

وی افزود: عده‌ای با همین خصوصیات مذکور، مدعی بودند که شورای اسلامی شهر سمنان، شورایی سیاسی و دارای حاشیه است و خوشبختانه دیدیم که عاقلانه و بدون حواشی اقدام کردند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این چندماهه در این شورا مطرح شد، بسیار مدبرانه و به‌دوراز هیاهوهای سیاسی بوده کهان بالله من‌بعد نیز این‌گونه خواهد بود در خروجی این شورا آن بود که فردی به‌عنوان شهردار انتخاب شد که اصلاً ملاک‌های سیاسی و حتی قومیتی و بومی برایش متصور نبودند.

کمبود آب مد نظر مسئولان باشد

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: اجرایی بودن و خدمت‌رسانی به مردم دو ملاک تعیین شهردار از سوی شورای اسلامی شهر سمنان بوده است بنابراین بهترین پاسخ به عده‌ای قلیل که امورات شورا را سیاسی بازی می‌خواندند، این است که ما خدمت بیشتری به مردم انجام دهیم، هرچه ما به مردم بیشتر خدمت کنیم، این عده قلیل محور خواهند شد چراکه مردم به‌خوبی فهمیده‌اند که راه نجات کشور چیست و باید به چه کسانی رای دهند.

همتی بیان کرد: در شهر سمنان، پتانسیل‌های بسیار زیادی وجود دارد که امیدواریم از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده شود اما تأکید ما این است که گروه ویژه ای را برای آب در نظر گرفته شود حتی اگر بر خلاف شرح وظایف مستقیم شهرداری باشد اما می تواند در حوزه پیگیری مسائل مرتبط به آن موثر باشد همچنین دیگر مقوله بهداشت شهری بسیار موثر است که می تواند در کنار هوشمند سازی شهر و ارتقای زیرساخت های اقتصاد شهری گره گشای مسائل شهری خواهد بود.

وی در دیگر بخش سخنان خود، ضمن اشاره به ظرفیت های سمنان و با بیان اینکه موارد تشابه زیادی بین دو شهر سمنان و کاشان وجود دارد، تاکید کرد: این دو شهر از لحاظ فرهنگی، شهرسازی، اقلیمی و طبیعی مشابهت های فراوانی دارد و این دو شهر می توانند تفاهم نامه خواهر خواندگی را با یکدیگر امضا کنند چرا که امروز سمنان، میزبان شهردار سابق این شهر است.