مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر شنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی از زحمات «حسین خوبان» قدردانی و «علی اربابی» به عنوان مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی معارفه شد.

علی اربابی در این مراسم با بیان اینکه بیمه سلامت به عنوان تأمین کننده بخش سلامت، نقش تنظیم کننده‌ای را در این حوزه دارد، گفت: حوزه سلامت مقوله ای پیچیده بوده که با آحاد مردم نیز در ارتباط است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی بیان کرد: باید تلاش شود که از این ظرف محدود منابع، بیشترین استفاده و بهره وری را داشته باشیم.

اربابی با بیان اینکه باید درآمد های سازمان نیز جذب شود، افزود: همچنین باید مطالبات وصول شود تا بتوانیم بدهی ها را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه پیگیری برای پزشک خانواده در مناطق روستایی و نظارت بر توانمندسازی بیمه‌شدگان در برنامه کاری قرار دارد، افزود: همچنین همواره تعامل با ذی نفعان و حفظ کرامت انسانی را مورد توجه قرار خواهیم داد.