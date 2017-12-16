۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای جامعه عشایری ایلام جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست اعضای شورای عشایر استان اظهار داشت: اعتبارات حوزه عشایری محدود است ولی باید تلاش کنیم از این منابع محدود نیز به بهترین شکل ممکن استفاده و بهره برداری کنیم.

وی ادامه داد: امسال ۶۰ میلیارد ریال برای تامین نیازهای عشایر استان از سوی دولت در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰ میلیارد ریال آن جذب شده و باید برای جذب مابقی آن نیز دستگاه های مسئول برنامه ها و طرح های خود را به منظور تصویب هرچه زودتر ارائه دهند.

استاندار ایلام یادآور شد: تامین علوفه، رفع مشکلات بهداشتی و آموزشی، تعمیر راه های عشایری ، تهیه پنل های خورشیدی و آب رسانی از اصلی ترین نیازهای عشایر است.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار با جمعیت حدود ۶۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد جمعیت استان ایلام متشکل از ۱۲ ایل و ۳۲ طایفه را جامعه عشایری بومی این استان تشکیل می دهد که نقش حائز اهمیتی در خودکفایی در تولید محصولات غذایی بویژه از نظر تامین گوشت قرمز ، شیر و لبنیات ایفا می کنند.

وی با اشاره به خشکسالی های سالیان اخیر، گفت: عشایر برای تامین علوفه و آب مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند که باید چاره اندیشی شود ضمن اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز حمایت های خود را از عشایر توسعه ببخشد.