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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

استاندار ایلام:

۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای جامعه عشایری ایلام جذب شد

۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای جامعه عشایری ایلام جذب شد

ایلام-استاندار ایلام گفت: از مجموع اعتبار تخصیص یافته به حوزه عشایری استان، تاکنون ۳۰ میلیارد ریال جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست اعضای شورای عشایر استان اظهار داشت: اعتبارات حوزه عشایری محدود است ولی باید تلاش کنیم از این منابع محدود نیز به بهترین شکل ممکن استفاده و بهره برداری کنیم.

وی ادامه داد: امسال ۶۰ میلیارد ریال برای تامین نیازهای عشایر استان از سوی دولت در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰ میلیارد ریال آن جذب شده و باید برای جذب مابقی آن نیز دستگاه های مسئول برنامه ها و طرح های خود را به منظور تصویب هرچه زودتر ارائه دهند.

استاندار ایلام یادآور شد: تامین علوفه، رفع مشکلات بهداشتی و آموزشی، تعمیر راه های عشایری ، تهیه پنل های خورشیدی و آب رسانی از اصلی ترین نیازهای عشایر است.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار با جمعیت حدود ۶۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد جمعیت استان ایلام متشکل از ۱۲ ایل و ۳۲ طایفه را جامعه عشایری بومی این استان تشکیل می دهد که نقش حائز اهمیتی در خودکفایی در تولید محصولات غذایی بویژه از نظر تامین گوشت قرمز ، شیر و لبنیات ایفا می کنند.

وی با اشاره به خشکسالی های سالیان اخیر، گفت: عشایر برای تامین علوفه و آب مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند که باید چاره اندیشی شود ضمن اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز حمایت های خود را از عشایر توسعه ببخشد.

کد مطلب 4173522

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