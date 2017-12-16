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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

استاندار سمنان:

پیشرفت استان سمنان در گرو انتقال آب است/ خشک‌سالی معضل بزرگ قومس

پیشرفت استان سمنان در گرو انتقال آب است/ خشک‌سالی معضل بزرگ قومس

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه امروز کمبود آب معضل بزرگ این استان و منطقه است، گفت: پیشرفت و توسعه استان در گرو اجرایی شدن طرح های انتقال آب است و مسئولان می بایست به این امر توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر شنبه در چهارمین نشست کارگروه اقتصادی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه آب حیاتی ترین نیاز توسعه و پیشرفت استان محسوب می شود، تاکید کرد: هیچ پیشرفت و توسعه ای را بدون اجرای طرح های انتقال آب، نمی تواند متصور شد.

وی افزود: از مهترین معضلات استان سمنان  مشکل خشکسالی است و اگر برای حل این مشکل اقدام نکنیم شرایط بدتری ایجاد خواهد شد که قطعاً بیکاری، مسائل اقتصادی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، مهاجرت، معضلات اجتماعی و ... نمونه هایی از پیامدهای این شرایط خواهند بود.

استاندار سمنان گفت: انتقال آب از اقدامات مهمی است و موانع اجرایی شدن آن برطرف شده و ما از مسئولان انتظار داریم تا نسبت به این طرح، عنایت ویژه ای داشته باشند چرا که آثار سوء خشکسالی در استان سمنان، به شدت نمایان است.

خباز با اشاره به ضرورت اجرای طرح انتقال آب به استان سمنان، تاکید کرد: همه موفقیت های استان با همدلی، همراهی و دلسوزی مدیران تحقق یافته و در همین راستا باید بحران خشکسالی به صورت علمی و منطقی مدیریت شود.

وی همچنین از اجرای طرح های مدیریت منابع کنونی آب در استان سمنان خبر داد و تاکید داشت: ارائه تسهیلات برای اجرای آبیاری قطره ای در سال های اخیر در زمره این اقدامات بوده که می تواند کاهش آثار سوء خشکسالی را به همراه داشته باشد.

استاندار سمنان گفت: در پنج سال اخیر به اندازه تمام ۴۰سال تاریخ انقلاب اسلامی در استان طرح های آبیاری قطره ای بررسی و اعطای تسهیلات شده لذا مردم به خوبی با مشکلات این حوزه آشنا هستند اما مسئولان ارشد نیز می بایست عنایت ویژه ای به مقوله آب در این استان کویری و تشنه داشته باشند.

کد مطلب 4173526

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