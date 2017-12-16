استان ها صاحب نقشه فقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سپهری در نشست فقر در ایران گفت: در حال تهیه نقشه فقر در معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستیم و بزودی نقشه فقر برای تمامی استانهای کشور تدوین می شود.

وی با اشاره به اینکه کاهش فقر مطلق در لایحه بودجه سال ٩٧ نیز دیده شده است، تاکید کرد: سیاست کاهش و محو فقر مطلق از جمله برنامه‌های محوری دولت است و برای آن در لایحه بودجه ، اعتباری اختصاص داده است.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه صندوق‌های بیمه‌ای توانسته‌اند به کنترل فقر کمک کنند، گفت: فقر ابعاد مختلفی از جمله فقر آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و تنها محدود به فقر درآمدی نمی‌شود.

سپهری گفت: بهبود فضای کسب و کار و رشد پایدار اقتصادی می‌تواند سطح دستمزدها را بهبود دهد و همچنین باید بهبود سیستم آمار و اطلاعات صورت گیرد و حتما نیاز داریم سیستم‌های اطلاعاتی را بهبود دهیم. امیدواریم مطالعات در حوزه فقر گسترش یابد و ابعاد مختلف فقر را تکمیل کند.