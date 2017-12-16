محله محوری در برنامه ۵ ساله شهری قزوین در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری در مراسم معارفه که در استانداری برگزار شد گفت: شهرهای ما امروز با مشکلات زیست محیطی، ترافیک و تامین منابع مالی مواجهند که باید با مدیریت مناسب آن را پاسخگو باشیم.

وی بیان کرد: ۷۰ درصد جمعیت در شهرها ساکنند و با همه مشکلاتی که داریم اما شهرها همچنان محل تولید ثروت و شکوفایی اقتصادی هم هستند.

وی اضافه کرد: قزوین با ۱۷۰۰ سال سابقه یک جانشینی و ۵۰ سال پایتختی یک الگوی شهری انسان محور بوده است و امروز با داشتن قومیتهای مختلف و اقوام یک فرصت برای جلب مشارکت مردم مهیا شده است که باید از آن استفاده کنیم.

صفری یادآورشد: مشارکت مردم یک منبع قدرت و کارآمدی شهری است و قزوین با داشتن قومیتهای مختلف ظرفیت توسعه همه جانبه را دارد.

وی اظهارداشت: محله محوری در اولویت برنامه پنج ساله شهرداری است که می تواند ضمن کاهش ترافیک به نشاط شهری کمک کند.

شهردار قزوین بیان کرد: قزوبن با ۷۶۰ هزار سفر شهری حدود ۱۹ درصد یعنی ۱۵۰.هزار سفر با ۲۵۰ اتوبوس صورت می گیرد و ۳۸ درصد سفرها با ۱۵۹ هزار خودروی شخصی صورت می گیرد لذا هر کاری کنیم در کوتاه مدت مشکل ترافیک حل نمی شود.

وی گفت: اما باید فرهنگ شهری گسترش یابد و استفاده از دوچرخه و اتوبوس عمومی جایگزین شود و در اولویت باشد.

شهردار قزوین اضافه کرد: برای کاهش افسردگی شهری باید استفاده از دوچرخه و اتوبوس عمومی در اولویت باشد و قزوین با تاکید بر گردشگری و ظرفیت تاریخی با محور باعستان جلو خواهد رفت و تلاش می کنیم با برنامه و توزیع خدمات مناسب در همه نقاط شهری چشم انداز روشنی را در توسعه همه جانبه شهری محقق کنیم.

صفری اظهارداشت: شهرداری یک نهاد فرهنگی است لذا فقط نباید دتبال طرح های عمرانی برویم و تلاش خواهیم کرد با کمک همه نهادها و شهروندان در مسیر توسعه گام برداریم.

وی بیان کرد: با پاک دستی، مردم محوری و شایسته سالاری و استفاده از همه ظرفیت ها و بانوان و جوانان در شهرداری برای عمران و آبادانی شهر حرکت خواهیم کرد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ۹ ساله مسعود نصرتی شهردار سابق، علی صفری به عنوان شهردار جدید قزوین معرفی شد.

صفری با سابقه مسئولیت در شهرداری های قزوین، بیدستان و بویین زهرا، شصت و سومین شهردار قزوین است که با گذشت ۱۱ سال از شکل گیری اولین شهرداری(بلدیه) در این شهر به عنوان شهردار انتخاب شده است.