شصت و سومین شهردار قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، داود محمدی، سیده حمیده زرآبادی، بهمن طاهرخانی، روح الله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از شهراداران و اعضا شوراهای اسلامی شهرها و مدیران دستگاههای اجرایی علی صفری به عنوان شهردار جدید قزوین معرفی شد.

علی صفری پیش از این در حوزه روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین، شهردار بیدستان و بویین زهرا فعالیت کرده است.

مسعود نصرتی شهردار سابق قزوین هم در حال حاضر به عنوان شهردار جدید شهر رشت انتخاب شده است.