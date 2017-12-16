زائر سرای فرهنگیان خوزستان در مشهد ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: در این دو روزی که توفیق حضور در خوزستان را پیدا کردم، در اندیمشک و دزفول جلساتی با فرهنگیان و خیران مدرسه ساز داشتیم که به بررسی مسائل و مشکلات آنها و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه پرداختیم. در اهواز نیز از چند پروژه بازدید و در جلسه شورای آموزش و پرورش حضور پیدا کردم.

وی افزود: برخی از موضوعات مطرح شده در این جلسه تصویب شد که از آن جمله می توان به ساخت زائرسرا در مشهد از منابع غیردولتی اشاره کرد. این زائرسرا با مشارکت آموزش و پرورش و خیران این حوزه ساخته خواهد شد و امیدوار به کلنگ زنی آن در مشهد مقدس هستیم تا آموزش و پرورش خوزستان هم بتواند در مشهد محلی رفاهی به عنوان زائرسرا داشته باشد.

بطحائی عنوان کرد: تکمیل پروژه مرکز خدمات رفاهی فرهنگیان خوزستان در اهواز در صورتی که تا ۲۲ بهمن ماه در ایام دهه فجر به بهره برداری برسد، تامین اعتبار مورد نیاز آن انجام می شود. اعتبار تکمیل پروژه ورزشی با مشارکت منابع استانی و ملی حدود پنج میلیارد نیز تأمین می شود و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد. این پروژه ورزشی که به بهره برداری می رسد باید بخشی از ظرفیت آن به معلمان و تربیت بدنی فرهنگیان اختصاص پیدا کند تا آنها بتوانند از این امکانات استفاده بیشتری ببرند.

