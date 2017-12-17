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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

آغاز ثبت نام آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور

آغاز ثبت نام آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور

ثبت نام آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور، از روز شنبه ۲۵ آذرماه ۹۶ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور با همکاری ادارات کل آموزش و پررورش استان ها و مرکز سنجش آموزش و پرورش طی روزهای سوم تا ششم بهمن ماه ۹۶ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

دانش آموزان علاقمند، به شرط رعایت شرایط مندرج در بخشنامه ۱۷۶۱۴۷/۴۶۰ (پیوست) می توانند در یک یا چند آزمون مورد علاقه خود که ثبت نام آن از  روز شنبه ۲۵ آذرماه ۹۶ آغاز می شود و تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۹۶ ادامه خواهد یافت، شرکت کنند.

ثبت نام در آزمون های سال جاری به روال سال های اخیر، به صورت اینترنتی بوده و ازطریق مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی المپیادها به نشانی http://oly.medu.ir  از روز شنبه ۲۵ آذرماه آغاز می شود.

دانش آموزان توجه داشته باشند که ثبت نام آنها پس از تایید اطلاعات و عکس آنها توسط مدیر واحد آموزشی، نهایی خواهد شد.

کد مطلب 4173566

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