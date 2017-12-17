آغاز ثبت نام آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور با همکاری ادارات کل آموزش و پررورش استان ها و مرکز سنجش آموزش و پرورش طی روزهای سوم تا ششم بهمن ماه ۹۶ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

دانش آموزان علاقمند، به شرط رعایت شرایط مندرج در بخشنامه ۱۷۶۱۴۷/۴۶۰ (پیوست) می توانند در یک یا چند آزمون مورد علاقه خود که ثبت نام آن از روز شنبه ۲۵ آذرماه ۹۶ آغاز می شود و تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۹۶ ادامه خواهد یافت، شرکت کنند.

ثبت نام در آزمون های سال جاری به روال سال های اخیر، به صورت اینترنتی بوده و ازطریق مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی المپیادها به نشانی http://oly.medu.ir از روز شنبه ۲۵ آذرماه آغاز می شود.

دانش آموزان توجه داشته باشند که ثبت نام آنها پس از تایید اطلاعات و عکس آنها توسط مدیر واحد آموزشی، نهایی خواهد شد.