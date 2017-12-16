سه عملیات حساس توسط هلال احمر استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح سه عملیات موفقیت آمیز جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: اولین حادثه مربوط به شهر گناوه بود که بلافاصله تیم امداد دریایی با یک فروند قایق به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: امدادگران چهار نفر حادثه دیده را از تلاطم دریا نجات دادند و به تیم جاده‌ای مستقر در ساحل تحویل دادند که به دلیل وخامت حال دو نفر از حادثه دیدگان با یک‌دستگاه آمبولانس به بیمارستان امیر المونین انتقال داده شدند.

درویشی ادامه داد: دومین حادثه برای عشایری از استان فارسکه در آبدان شهرستان دیر استقرار داشتند بود که به دلیل بارش باران، ۹ خانوار این عشایر دچار آبگرفتگی و تخریب چادر و محل اسکان خود بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: تیم امداد و نجات با برپا کردن محل اسکان موقت، توزیع پتو، پلاستیک و کنسروجات آنها را به زندگی عادی برگرداند.

وی افزود: سومین حادثه طی تماس تلفنی با مرکز کنترل و فرماندهی ۱۱۲، مفقودی دو نفر در کوه‌های بیرمی شهرستان تنگستان اعلام شد که سریعا دو تیم کوهستان شامل ۱۰ نجاتگر به منطقه اعزام شدند و دو نفر مفقودی را پیدا کردند.

درویشی ادامه داد: به دلیل ترومای پای یک نفر از کوهنوردان، عملیات امداد و تثبیت فرد حادثه دیده برای پایین آمدن از کوه آغاز شد که با همکاری اورژانس و نیروی انتظامی مستقر در دامنه کوه، مصدوم به بیمارستان منتقل شد.