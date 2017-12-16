نظام دفاعی ایران سعادت ملت را پشتیبانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان این که جمهوری اسلامی نظامی برگرفته از احکام، دستورات الهی است که با هدایت های امام راحل و مقام معظم رهبری توانست الگویی را بکار بگیرد که در آن حکومت به سعادت مردم و آبادانی کشور می اندیشد، عنوان داشت: نظام دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی، تنها نظام امنیتی و دفاعی در دنیاست که که نه فقط امنیت گروه یا دسته ای خاص بلکه سعادت ملت را پشتیبانی می کند.

استاندار مازندران افزود: وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی توانست برای تحقق آسایش مردم، امنیت پایدار و مقاومی را بوجود بیاورد که در دنیا زبانزد است.

مقام عالی دولت در استان، با بیان این که مقوله امنیت مقوله ای بسیار مهم است که قابل تخفیف نیست، گفت: مردم ما باید به نظام امنیتی و دفاعی خود افتخار نمایند که با همه توان و از خودگذشتگی در جهت تامین امنیت کشور تلاش می نماید.

اسلامی با اشاره به این که مردم مازندران مطئمن باشند که نظام امنیتی استان همیشه بیدار و هوشیار است و از آنان در جهت رشد و اعتلای استان حمایت می کند، تصریح کرد: اکنون اطلاعات استان با تعامل، هماهنگی و یکارچگی با همه دستگاه ها و قوا، فرهنگ نفیسی را در مازندران پایه گذاری کرده که این شیوه باید تداوم یابد تا در سایه هم دلی و هم افزایی و پرهیز از امنیتی کردن محیط، شاهد رونق و توسعه در همه عرصه ها باشیم.

استاندار مهم ترین ثروت مازندران را نیروی انسانی و مردم شایسته استان برشمرد و یاد آور شد: مردم مازندران بالاترین نرخ حضور را در دوران دفاع مقدس در جبهه ها داشتند و در همه صحنه های انتخابات نرخ بالای مشارکت و حضور حداکثری را بنام خود ثبت کردند.

نماینده عالی دولت در استان، با بیان این که سیاست دولت تدبیر و امید این است که با گشایش امور مردم، در زندگی آنان رفاه و آسایش برقرار شود و زندگی مردم دچار محدودیت نشود، گفت: امیدواریم سه قوا در استان در سایه همگرایی همراه با نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بتوانند زمینه آسایش مردم و توسعه مازندران را فراهم نماییم و مازندران را به استانی الگو تبدیل کنند.