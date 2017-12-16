استفاده از روشهای علمی برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان شافعی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه همایش ملی نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی که به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار شد، اظهار داشت: طی نزدیک به یک دهه اخیر موضوع اقتصاد همواره در شعارهای نامگذاری شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به چشم می خورد.

وی ادامه داد: طی سال گذشته و امسال به صورت مشخص مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرده اند و به همین دلیل نیاز است که این مهم به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن در مراکز علمی، گفت: دانشگاه ها بهترین مکان برای نهادینه کردن مولفه اقتصاد مقاومتی به شمار می روند و به همین دلیل لازم است که از روش های علمی در این بخش بهره برداری شود.

وی با اشاره به نقش مهم حسابداری در اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برای بررسی بهتر این مفهوم زمینه برای برگزاری یک همایش ملی را فراهم کرد و خوشبختانه این همایش با استقبال خوبی مواجه شد.

شافعی با اشاره به اینکه ۱۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۲۰ مقاله نیز به صورت پوستر در این همایش دو روزه ارائه می شود، عنوان کرد: همچنین دو تن از اساتید برجسته کشوری در حوزه اقتصاد و حسابداری به عنوان سخنران ویژه حضور دارند و مطالب خود را ارائه می کنند.

وی در پایان گفت: توجه به برگزاری همایش های علمی با رویکرد توجه به نیازهای شهرستانی، استانی و ملی از جمله برنامه های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز به شمار می رود.