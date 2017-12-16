به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در مراسم بهره‌برداری از نخستین صندوق زمین و ساختمان در منطقه 22 تهران با تاکید بر این مطلب که تامین مالی پروژه‌های بزرگ در بازار سرمایه با راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان ممکن است، گفت: این واحدهای تضمینی که به فروش می‌رسند ایده نوینی است که می‌تواند از ثروت‌های خرد و ملی محافظت کند.

وی گفت: بسیار خرسندم که کار این صندوق به نتیجه رسید و امروز شاهد اتمام پروژه‌ای نوین در بازار ملی کشور هستیم.

وی در ادامه به مشکلات مالی اشاره کرد و افزود: همه مستحضرید که با توجه به مجموعه تنگناهای مالی که در تجهیز منابع در بخش مالی وجود دارد نیازمند آن هستیم تا بخش بازار سرمایه را تقویت کرده و بتوانیم تامین مالی پروژه‌های بزرگ را از بازار سرمایه انجام دهیم و این تغییری است که گریزی از آن، در این پروژه و در پروژه‌های دیگر نیست.

همچنین آخوندی بر رقابت با بازاربانکی تاکید کرد و گفت: این کار باید بتواند در رقابت با بازار بانکی قرار گیرد، چنانکه در بسیاری از کشورها صندوق‌های زمین و ساختمان سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و ما مشاهده می کنیم که در بسیاری از کشورها ، صندوق‌های زمین و ساختمان ۲۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

در ادامه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مدل تامین سرمایه از طریق صندوق زمین و ساختمان و مستغلات مدلی ساده است، افزود: مردم در معاملات روزمره در حوزه مسکن مدل انجام شده را به کار می‌گیرند و مهم آن است که این کار از معاملات چهره به چهره خارج شده و تبدیل به نهادی شود که در یک نظام رسمی امکان کنترل داشته باشد.

وی همچنین گفت : حال با توجه به اینکه این روش براساس اعتماد شخصی صورت می‌گیرد نیازمند تبدیل شدن به یک نهاد است.

عضو کابینه دولت دوازدهم به موضوع مشارکت ها نیز اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار دهیم این است که در مشارکت‌های انفردای و خصوصی میزان مشارکت زیاد است و با توجه به اینکه این صندوق‌ها می‌توانند به هزاران واحد و صندوق‌های کوچک بروند می‌توانند موثر و مثمر ثمر باشند.

آخوندی تصریح کرد: باید بتوانیم از ویژگی‌های صندوق‌های زمین، مسکن و مستغلات استفاده کنیم و با توجه به ویژگی‌هایی که این صندوق‌ها دارند و ابزار مالی که در اختیار سرمایه گذاران و سازندگان قرار می‌دهند می‌توانند آن‌ها را از سایر ابزارهای مالی شاخص کنند.

وزیرراه و شهرسازی در ادامه با تاکید بر اینکه برای بازار ایران نیازمند اندیشه‌های جدید هستیم، گفت: برای آنکه بتوانیم در رویه‌های گذشته تغییر ایجاد کنیم نیازمند ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان و مستقلات بودیم تا بتوانیم تامین مسکن را به جای حاشیه شهرها به مراکز شهرها بیاوریم.

وی همچنین گفت: ابزارهای تامین مالی برای احداث ساختمان در حاشیه شهرها که زمین‌ها بزرگ و کارفرما و سرمایه‌گذار بزرگی دارند با بافت‌های فرسوده که صدها مالک در آن وجود دارد بنیانشان متفاوت است به همین دلیل ما نیاز به نهادهایی داریم تا توسعه‌گران وارد بافت‌های فرسوده شوند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این صندوق‌ها ابزارهایی است که می‌تواند در آینده برای توسعه بخش مستغلات در ایران مفید باشد و با همین روش می‌توان در آینده وارد اجاره‌داری نیز شد.

وی در پایان ضمن تشکر از اجراکنندگان طرح فوق خاطرنشان کرد: این کار نه تنها از نظر سازمان بورس مورد نظارت قرار می‌گیرد بلکه از جنبه‌های توسعه مهندسی و کیفیت ارائه خدمات مهندسی نیز کمک‌های فراوانی می‌کند و اینکه این واحدها تضمینی به فروش می‌رسند ایده نوینی است که می‌تواند از ثروت‌های خرد و ملی محافظت کند.