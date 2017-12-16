به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: همایش حقوق شهروندی با حضور دستیار ویژه و مشاور رئیس جمهور، خانم مولاوردی ۲۷ آذرماه سال جاری در قم برگزار میشود.
وی با اشاره به ابلاغ آئین حقوق شهروندی در نظام اداری بیان داشت: مردم همه باید مطالبه گری لازم را داشته باشند و وظیفه خود را در این باره نسبت به حاکمیت و یکایک آحاد جامعه مدنظر داشته و به آن عمل کنند.
پردیسان در آینده با مشکل فاضلاب و سیلاب مواجه میشود
معاون استاندار قم در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاران ابراز داشت: در خصوص بحث مسکن در پردیسان باید گفت که احداث ساختمان در این منطقه جانمایی درستی نداشته و ابتدا باید زیرساخت آن را فراهم میکردند. طبق آئیننامه ۲۸۰۰ زلزله، تمام سراسر ایران در خط زلزله قرار دارد و حتی در کویر این مشکل را داریم. دولت باید این مسائل را ساماندهی کند.
وی ادامه داد: اگر ۱۰ متر از زمین مناطق پردیسان کنده شود به لایههای نفوذپذیر میرسیم. این گونه لایهها برای فاضلاب و سیلاب مشکل ایجاد میکنند و با توجه به حجم بالای جمعیت پردیسان باید برای این ساختوسازها از ابتدا کاری میشد.
در خصوص و وضعیت اشتغال در قم عاقلانه رفتار نمیشود
جمالی اظهار کرد: درخصوص اشتغال خوب کار کردند. عقلای استانهایی مثل یزد در بحث اشتغال وارد عمل شدند و عاقلانه رفتار کردند اتفاقی که در قم نیفتاد.
وی درخصوص ارائه آمار و اطلاعات اظهار داشت: برخی آمارها امنیتی هستند و نمیتوان آن را ارائه داد. آئیننامه دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شده و خبرنگاران میتوانند با مراجعه به استانداری از برخی اطلاعات درخواستی مطلع شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم تصریح کرد: حقوق شهروندی درست است که در قانون اساسی آمده و دولت آن را ابلاغ کرد تا این حقوق را نهادینه کرده باشد. ما میبینیم بسیاری از پروندههای قضایی به دلیل جهل به قانون است. دولت سعی دارد با ابلاغ حقوق شهروندی قدمی در توسعه کشور بردارد.
وی افزود: وضعیت اقتصادی مردم فعلاً خوب نیست و دولت در تلاش است حرکت دانشبنیان و علم را به سمت ثروت افزایی ببرد که باید زیرساخت آن را فراهم کند.
جمالی عنوان کرد: فعلاً حقوق شهروندی به تازگی ابلاغ و شکل گرفته و درست است که به حقوق شهروندی در برخی ادارات عمل نمیشود اما پیگیر آن هستیم تا قدم به قدم به خوبی اجرا شود.
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