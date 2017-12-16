نخبگان جامعه کار و تولید مازندران شناسایی می شوند

ابوعلی مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران خبر داد و اظهار داشت: با برگزاری جشنواره های امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه و انتخاب از کارگران خلاق و مبتکر در سطح استان، به دنبال رشد و شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر نیروی انسانی و بروز استعدادها و خلاقیت آنان در محیط کار و تولید هستیم.

وی افزود: در بسیاری از موارد شاهد صرفه جویی ارزی و ریالی بوده ایم و این مهم با توسعه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاری را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل کشور ﻓﺮاﻫﻢ کرده است.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اکنون ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال درﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻴﺴﺖ و نهمین ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

مهدی زاده با اشاره به آغاز ثبت نام در این جشنواره افزود: ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از کارگران و گروههای کار و واحدهای نمونه مازندران به مدت یک ماه از ۲۵ آذر ماه آغاز و تا ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همگام با سراسر کشور اقدام به شناسایی ومعرفی کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان کرده و تمام واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان می‌توانند نسبت به ثبت نام کارگران و گروه کار نمونه از طریق ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

مهدی زاده یادآور شد: انتخاب و معرفی کارگران، گروههای کار و واحدهای تولیدی نمونه هر ساله در سه مرحله مقدماتی در سطح کارگاهی و کارخانه، نیمه نهایی در سطح استانی و مرحله نهایی در سطح کشور صورت می پذیرد و برگزیدگان طی مراسمی تحت عنوان جشنواره امتنان، در استانها و در سطح کشور تجلیل می شوند.

گفتنی است جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید همه ساله با اهداف تحقق چشم انداز در افق ۱۴۰۴ در راستای نیل به جامعه دانش محور، با تاکید بر سهم برتر سرمایه های انسانی، پیروی از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت خودباوری ، روحیه کار جمعی، ابتکار، اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید، اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار موضوع تشویق نیروهای مولد متخصص و مبتکر کشور، ترویج و توسعه کارآفرینی از طریق فراهم نمودن بستر لازم برای شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای کارآفرین و برجسته نمودن جایگاه رفیع آنان در جامعه و فراهم نمودن زمینه های لازم برای تعامل و تبادل اطلاعات، تجارب و دانش و مهارت های علمی وتجربی متکی بر تولیدات دانش بنیان در جامعه کار و تولید، در سطوح استانی و ملی برگزار می شود.