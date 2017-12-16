افتتاح مراکز کار و گفتار درمانی بهزیستی درنقاط زلزله زده کرمانشاه

حسین نحوی نژاد امروز شنبه در سفر به منطقه زلزله زده سرپلذهاب، ضمن بازدید از نحوه خدمات رسانی سازمان بهزیستی در این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بهزیستی بنابر وظایف ذاتی خود جزو اولین دستگاه هایی بود که پس از بحران زلزله غرب کشور وارد عمل شد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاستن ابعاد معلولیت ها و ناتوانی ها از جمله رسالت های مهم سازمان بهزیستی به شمار می رود، افزود: سازمان بهزیستی فعالیت خود را با کمک خیرین و بخش های غیر دولتی در مناطق زلزله زده آغاز کرده است.

معاون توانبخشی بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: اداره بهزیستی مناطق زلزله زده جزو اولین ادارات بودند که کار خود را بلافاصله بعد از زلزله آغاز کرده و خدمات رسانی به جامعه هدف و دیگر آسیب دیدگان را انجام داد.

وی تاکید کرد: زمانی که بحران زلزله به پایان می رسد، بسیاری از دستگاه ها که در زمان بحران حضور داشتند، ممکن عرصه را خالی کنند اما بخش اعظمی از کار بهزیستی تازه آغاز می شود.

نحوی نژاد از گسترش خدمات توانبخشی، کار درمانی، گفتار درمانی و خدمات ویزیت در منزل به افراد ضایعه نخاعی و دارای معلولیت در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: تلاش ما این است با اقدامات ویزیت در منزل، میزان ایاب و ذهاب افراد آسیب دیده به مرکز درمانی کاهش پیدا کند.

وی از افتتاح مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در منطقه زلزله زده سرپلذهاب خبر داد و گفت: طبق رایزنی های انجام شده با انجمن فیزیوتراپی ایران و داوطلبان، تلاش می کنیم شرایط بهتری در منطقه ایجاد شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی با توجه به زیرساخت ها و امکانات موجود، چشم انداز روشنی در ارائه خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی به جامعه هدف و افراد آسیب دیده دارد.