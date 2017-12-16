  1. استانها
  2. البرز
۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

فرمانده سپاه فردیس:

شهروندان فردیسی از «علیرضاکریمی» تجلیل کردند

شهروندان فردیسی از «علیرضاکریمی» تجلیل کردند

فردیس - فرمانده سپاه شهرستان فردیس گفت: شهروندان فردیسی از علیرضا کریمی قهرمان کشتی کشور در قالب یک پویش مردمی تجلیل کردند.

سرهنگ علی لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل شهروندان فردیسی از علیرضا کریمی قهرمان کشتی کشور که روز گذشته انجام شد، اظهار کرد: منش و اخلاق پهلوانی این ورزشکار باعث ماندگاری نامش برای نسل های آینده می شود.

فرمانده سپاه فردیس با اشاره به اینکه علیرضا کریمی الگویی برای جوانان و نوجوانان کشور است، عنوان کرد: سپاه شهرستان فردیس برنامه پویش مردمی تجلیل از این قهرمان را در یکی از مساجد فردیس برگزار کرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ سکه بهار آزادی از سوی مردم و توسط جبهه مردمی انقلاب اسلامی جمع آوری و به علیرضا کریمی تقدیم شد، خاطرنشان کرد: تقدیر و تشکر از افرادی که برای سربلندی کشور و حمایت از مظلومان فداکاری می کنند باید مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ لشگری گفت: با معرفی کردن این پهلوان به جامعه و الگوسازی از وی برای جوانان و نوجوانان، می توانیم شاهد رفتار و منش پهلوانی در یکایک افراد جامعه باشیم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری برنامه های ورزشی با حضور علیرضا کریمی و دیگر قهرمانان ورزشی از برنامه های سپاه فردیس خواهد بود، تاکید کرد: نشر فرهنگ و منش پهلوانی موجب پیشرفت و افزایش آگاهی جامعه می شود.

کد مطلب 4173608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه