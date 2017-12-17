کمیته اضطرار باز هم تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه با قرار گرفتن شاخص آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم بار دیگر زنگ تعطیلی مدارس به صدا در آمد و احتمال تعطیلی پایتخت در صورت استمرار وضعیت قوت گرفته است.

معاون استانداری تهران در این زمینه اظهار داشت: در صورتی که اوضاع آلودگی به همین شکل باقی بماند، کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران مجددا تشکیل جلسه داده و تصمیمات جدی تری اتخاذ خواهد کرد.

شامگاه روز گذشته ۲۵ آذرماه به دلیل بالا بودن شاخص کیفی هوای تهران جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در استانداری تهران برگزار شد و در نهایت با تصویب این کمیته مقاطع تحصیلی پیش‌دبستانی، ابتدایی و مهد کودک غیر از فیروزکوه و دماوند تعطیل اعلام شد.

همچنین با توجه به وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران در کمیسیون ویژه آلودگی هوا مقرر شد امروز، طرح ترافیک به طرح زوج و فرد گسترش پیدا کند و فروش طرح روزانه ترافیک ممنوع اعلام شود.