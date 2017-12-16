وال استریت در مقادیر رکوردی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات جمعه به وقت آمریکا، درحالی‌که به نظر می‌رسد لایحه کاهش مالیات شرکتی که مدت‌ها مورد انتظار بود، بالاخره حمایت قانون‌گذاران کافی‌ای را برای تصویب شدن به دست آورده است، هر سه شاخص مهم وال‌استریت رشد کردند و در مقادیر رکوردی بسته شدند و سود گسترده‌ای به همراه داشتند.

میلادی پس از این‌که قانون‌گذارانی که لایحه مالیاتی را مورد انتقاد قرار می‌دادند، اعلام کردند که از آن حمایت خواهند کرد، انتظار می‌رود هفته آینده میلادی (از دوشنبه) این لایحه با رای اکثریت تصویب شود. سناتور جمهوری‌خواه باب کروکر به همراه سناتور مارکو روبیو در اواخر عصر جمعه حمایت خود را از این طرح اعلام کردند.

این لایحه نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش می‌دهد و برخی سرمایه‌گذاران بر این باورند که احتمال دارد شرکت‌ها بیشتر این پول ذخیره شده را به سود سهام خود اختصاص بدهند.

طبق گفته برایان بتل، مدیر تجارت شرکت پرفورمنس تراست کپیتال پارتنرز در شیکاگو، پس از اعلام حمایت کروکر، اس‌اندپی ۱ درصد جهش کرد اما نتوانست خود را در این سطح حفظ کند چرا که سرمایه‌گذاران منتظر جزئیات لایحه مالیاتی بودند.

میانگین صنعتی داوجونز ۱۴۸ واحد یا ۰.۵۸ درصد رشد کرد و به ۲۴۶۵۱.۷۴ واحد رسید، اس‌اندپی ۵۰۰ با افزودن ۲۳.۸ واحد یا ۰.۹۰ درصد افزایش در ۲۶۷۵.۸۱ واحد بسته شد و نزدک کامپوزیت ۸۰.۰۶ واحد یا ۱.۱۷ درصد جهش کرد و به ۶۹۳۶.۵۸ واحد رسید.

اس‌اندپی ۵۰۰ و داو برای چهارمین هفته متوالی رشد کردند درحالی‌که نزدک در سه هفته با اولین رشد هفتگی خود مواجه شد.

زیرشاخص انرژی اس‌اند پی تنها موردی بود که در ۱۱ زیرشاخص مهم آن با ضرر ۰.۰۳ درصدی مواجه شد و در محدوده قرمز قرار گرفت. زیرشاخص‌های تکنولوژی و سلامتی به ترتیب با ۱.۲۴ و ۱.۱۷ درصد رشد پیشتاز این رشدها بودند.

در بازارهای آسیایی شاخص آسیا اقیانوسیه خارج ژاپن ام‌اس‌سی‌آی ۰.۲۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و نیکی ژاپن هم ۰.۶۲ درصد پایین‌تر بسته شد.

نیکی ژاپن به پایین‌ترین میزان بیش از یک هفته خود سقوط کرد که علت آن هجوم به فروش سهام شرکت‌های موبایل بود؛ پس از اعلام این‌که گروه تجارت الکترونیک راکوتن در نظر دارد به چهارمین اوپراتور بی‌سیم ژاپن تبدیل شود، نگرانی‌ها از افزایش رقابت سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داد.

در بازارهای فلزات گران‌بها شاخص اسپات‌گلد طلا با افزایش ۰.۲ درصدی به هر اونس ۱۲۵۵.۱۸ دلار رسید و پیش‌خرید طلای آمریکا هم ۰.۱۰ درصد افزایش قیمت داشت و به ۱۲۵۸.۴۰ دلار برای هر اونس رسید.

در بازار ارز هم با افزایش احتمال تصویب قانون مالیاتی و درحالی‌که جمهوری‌خواهان سنا آخرین تغییرات نهایی را در آن لحاظ کردند، دلار هم تقویت شد. نرخ دلار با ۰.۲۱ درصد افزایش در برابر یورو به ۱.۱۷۵۲ دلار در برابر هر یورو رسید.