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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

مدیرکل سابق بیمه سلامت خراسان جنوبی:

۷۰ درصد از جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

۷۰ درصد از جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

بیرجند- مدیرکل سابق بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: ۷۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوبان ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: ۵۲۵ هزار بیمه شده طرف قرارداد قریب به ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی با بیان اینکه ۴۶۰ موسسه طرف قرارداد این بیمه هستند، افزود: ۱۶ بیمارستان، ۸۷ مرکز بهداشتی نیز طرف قرارداد این بیمه هستند.

خوبان با اشاره به اقدامات انجام شده در چهارساله گذشته بیان کرد: توسعه فیزیکی، توسعه نیروی انسانی و توانمند سازی همواره در دستور کار قرار داشته است.

وی جذب ۱۳ نیروی کارشناس از طریق آتیه سازان و جذب رسمی پنج نیروی فنی و استقرار در شهرستان را از جمله اقدامات انجام شده دانست و گفت: پالایش درون سازمانی ۲۷ هزار بیمه شده صندوق روستایی از دیگر اقدامات چهار ساله اخیر است.

مدیرکل سابق بیمه سلامت خراسان جنوبی پرداخت ۲۶ نوع خسارت، توسعه زیرساخت اینترنتی با افزایش پهنای باند به میزان ۱۲ مگابایت و برگشت دو میلیارد تومان از تعطیلات به دانشگاه را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.

کد مطلب 4173633

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