ظریف: حقوق بشر برای ما ارزشی راهبردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در همایش انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران که به همت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مرکز فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: ما غنی ترین منابع را در حوزه حقوق بشر در اسلام داریم اما تمرکز ما بیشتر در بحث اخلاق بود و غربی ها بر حقوق تمرکز کردند.

وی ادامه داد:­ بنابراین ما در تولید ادبیات حقوق بشر کمتر به این حوزه پرداختیم و خیلی موفق نبودیم البته این به آن معنا نیست که ما در حوزه حقوق بشر کم داریم بلکه به معنای این است که ما تمرکز دیگری داشتیم.

ظریف گفت: با توجه به شرایط ویژه بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشر برای ما از دو بعد داخلی و بین المللی مهم است و هر دوی اینها با توجه به اینکه امروز در دنیا مفهوم قدرت در حال تغییر و تحول است، مد نظر ماست و دیگر نمی توان قدرت را فقط در قدرت نظامی یا اقتصادی خلاصه کرد.

وی افزود: زمانی قدرت یک کشور را با قایق های توپدار می سنجیدند که بعدا عامل اقتصادی به آن اضافه شد اما شرایط کنونی بین المللی ابعاد دیگری را به عنوان قدرت در میان دولتها ایجاد کرده است که در واقع این ابعاد جدید قدرت کشورها را افزایش یا کاهش می دهند.

ظریف ادامه داد: در این حوزه حقوق بشر قدرت مبنایی کشورهاست و نقش مهمی دارد و برای جمهوری اسلامی ایران نیز از نقش دوچندانی برخوردار است.

وزیر امور خارجه افزود: یکی از علل اهمیت، این است که­ ما خود را مجری اسلام می دانیم و نکته دیگر در جمله حضرت امام (راحل) است و ما باید به عنوان کارگزاران این نظام آن را باور کنیم و آن اینکه مردم ولی نعمت های ما هستند که البته درک این موضوع برای قدرتمندان بسیار دشوار است اما ما در جمهوری اسلامی ایران این باور را با گوشت و پوست و استخوان خود درک کردیم و باید در مباحث علمی نیز به این باور پایبند باشیم.

وی گفت: همه کشورهای اطراف ما یا در چتر ناتو هستند یا قدرت هسته ای دارند و حیات و ممات آن به قدرت های بزرگ وابسته است که با یک عطسه ترامپ می لرزند و یا با خنده آن سرخوش می شوند و این وضع منطقه ماست.

ظریف افزود: اما چهل سال است که هیچ کس با ما همراه نبوده است و در هشت سال جنگ تحمیلی همه به طرف مقابل کمک کردند و هشت سال تحریم شدیم که کسی به ما کمک نکرد و همه قطعنامه هایی که علیه ما صادر شد عموما به اتفاق آرا بود و بجز یکی دو مورد که رای ممتنع و منفی داشت بقیه با رای همه بود.

وی ادامه داد: اما ما چطور دوام آوردیم و چطور پیشرفت کردیم، همه به لطف خدا بود و نگاه حضرت امام زمان(عج)‌ وحضرت امام رضا(ع)‌ شامل حال ما شد.

ظریف گفت: این مردم بودند که این نظام را نگه داشتند و در بزنگاه های تاریخی به میدان آمدند، چه در صحنه جنگ و چه در انتخابات.

وی ادامه داد: در شرایطی که دنیا تصور می کرد که مردم از نظام جدا شده اند و یا با صندوق های رای قهر کرده اند با این فرمایش تاریخی مقام معظم رهبری که رای مردم حق الناس است و صندوق های رای حق الناس است و­ دیدیم که توجه به حقوق مردم چطور آنان را به صحنه آورد و باعث اقتدار نظام شد.

ظریف گفت: بنابراین هیچ پشتیبان دیگری به غیر از مردم نداشتیم و حضور مردم باعث شد ما بتوانیم از سخت ترین بحران های تاریخی عبور کنیم.

وزیر امورخارجه گفت: برای ما حقوق بشر یک ارزش راهبردی است یعنی حیات و ممات کشور ما به رعایت این حقوق وابسته است و این گونه نیست که ما بتوانیم امنیت و استقلال خود را و یا پیشرفت و توسعه خود را از خارج بگیریم بلکه ما به لطف خدا ناگزیریم برای همه اینها به مردم متکی باشیم.

وی ادامه داد: برای ما به ویژه در دوران جدید که مشروعیت و مقبولیت نظام ما عامل مردمی است حمایت و حضور مردم یک نیاز بود و این را نباید فراموش کنیم.

ظریف گفت: بنابراین وقتی درباره حقوق بشر صحبت می کنیم در باره یک چیز لوکس یا مفهوم غربی و تحمیلی صحبت نمی کنیم بلکه درباره واقعیت ها صحبت می کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران را تضمین می کند به عنوان کشوری که بنایش را بر این گذاشته است که وابسته به خارج نباشد و از حقوق مستضعفان دفاع کند و در اجرای سیاست های مبتنی بر باورهای دینی و نیازهای ملی و راهبردی خودش ملاحظه کسی را نکند،

وی گفت:‌برای این کشور با این مشخصات رضایتمندی مردم و احساس وابستگی مردم به نظام یک نیاز حیاتی است.