به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۲۳ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست علی‌اکبر ولایتی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو به ‌منظور اهدای جایزه امام خمینی (ره) توسط نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه شد.

بعد از ارائه این گزارش، ولایتی طی سخنانی گفت: کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در روند بررسی و اهدای این جایزه نقش خود را ایفا خواهد کرد.

وی افزود: در روند اهدای جایزه‌هایی مانند جایزه امام خمینی (ره) و المصطفی (ص) باید ملاحظات و دقت بیشتری صورت پذیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مشاهده می‌کنیم که غربی‌ها در اهدای جوایزی از این دست، کاملاً منافع سیاسی خود را در نظر می‌گیرند و ما هم باید در اهدای این جوایز ارزش‌های خود را در نظر بگیریم.

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برخی از برندگان جایزه صلح نوبل گفت: این روند کاملاً نشان می‌دهد که در اهدای این جایزه به ‌ظاهر صلح دوستانه افرادی مانند رابین و سوچی، که دستشان به خون مسلمین آلوده است، صرفاً به دلیل همسو بودن با منافع غربی‌ها برنده این جایزه شده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده در اهدای جایزه امام خمینی (ره) باید کسانی مورد توجه قرار گیرند که در مسیر آرمان‌های آن بزرگوار مانند مبارزه با استکبار و صهیونیسم تلاش می‌کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: رعایت ظرافت‌ها و اصول تبلیغات و اطلاع‌رسانی این جایزه مهم نیز از ضروریات است.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی نارسایی‌ها و ضعف‌ها در اهدای برخی جوامع مشابه در کشور گفت: برندگان این جوایز باید نسبت به هویت ملی و مذهبی خود مقید باشند.

وی افزود: نباید در مطرح کردن و دفاع از مبانی عقیدتی و ارزشی خود کوچک‌ترین خجالت و شرمساری از خود بروز دهیم.

دستور بعدی کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بررسی نحوه حفاظت از آثار باستانی ملی بود که دکتر حناچی معاون شهردار تهران گزارشی در این زمینه ارائه داد.

وی در این گزارش با اشاره به برخی از مشکلات ایجاد شده برای ابنیه باستانی شهر تهران مانند برج طغرل و... به دلیل نبود هماهنگی و برنامه مدون در زمینه حفاظت از آثار باستانی، برخی راهکارهای این مشکلات را نیز تشریح کرد.

ولایتی بعد از ارائه این گزارش طی سخنانی گفت: شهر ری که بنیان اولیه تهران است جزء ۴ شهر بزرگ جهان اسلام در قرون گذشته و خاستگاه بزرگانی مانند شیخ صدوق، ابوالفتوح رازی و... بوده است.

وی افزود: بافت تاریخی شهر تهران که عموماً در مناطق مرکزی و جنوبی این شهر متمرکز است، نیاز به حفاظت و حراست دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: متأسفانه بر اثر برخی سهل‌انگاری‌ها بخش زیادی از این آثار در معرض تهدید قرارگرفته‌اند.

در ادامه جلسه اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: لزوم مدیریت متمرکز حفاظت از آثار باستانی در شهر تهران، ترسیم و تدوین نقشه آثار باستانی، حفظ پیوستگی زیست‌بوم شهری در شهر تهران با در نظر گرفتن زیست‌محیطی و بازسازی ابنیه و آثار تاریخی با رعایت ظرافت‌های لازم.

دستور پایانی جلسه ۲۲۳ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو به‌منظور برگزاری "همایش علوم مهندسی در تمدن اسلام و ایران" بود که نماینده دانشگاه صنعتی شریف در این زمینه گزارشی ارائه کرد.