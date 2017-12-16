تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کار استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، حاتم شاکرمی گفت: ثبت نام جهت رقابت در «بیست و نهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید(کارگران، گروه کارها و واحدهای نمونه)استان» از امروز ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶ آغاز شد و تا ۲۵ دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران هدف از این جشنواره را شناسایی و تشویق نیروی کار مولد، متخصص، مخترع، و مبتکر عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار، این اداره کل همچون سنوات گذشته با برگزاری مراسمی با شکوه از منتخبین بیست و نهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان تهران، تجلیل می‌کند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جشنواره مذکور و مشخص شدن نتایج نفرات برتر آن در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، آنها به جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح ملی معرفی خواهند شد.

علاقمندان شرکت در بیست و نهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید(کارگران، گروه کارها و واحدهای نمونه)استان تهران می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این جشنواره به سایت http://emtenan.mcls.gov.ir مراجعه کنند.