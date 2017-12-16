پایان اجرای ۲ اثر نمایشی در تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، شب گذشته ۲۴ آذر ماه نمایش «چشم در برابر چشم» برای آخرین بار روی صحنه سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی رفت و بدین ترتیب بعد از ۲۲ شب به اجراهای خود پایان داد.

همچنین اجرای نمایش «وُیتک» به کارگردانی طناز مظفری نیز شب گذشته در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به پایان رسید.

نمایش «بعد از این» که اقتباسی از منطق الطیر عطار است به کارگردانی ندا شاهرخی، ژان لویی اکل و یاسمن خواجه ای از فردا یکشنبه ۲۶ آذر ماه به مدت یک هفته در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی اجرای عمومی خود را آغاز می کند.

نمایش «توارد» به کارگردانی علی نورانی نیز از روز دوشنبه ۲۷ آذرماه در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.

علاقه مندان برای دیدن این نمایش ها که همه روزه به جز شنبه ها به صحنه می رود، می توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.