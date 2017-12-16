پیش بینی ۳۰۰میلیاردتومان برای کاهش آسیب های اجتماعی درلایحه بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی در رابطه با پیش بینی ۳۰۰ میلیارد تومان برای آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه ۹۷، گفت: با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی در کشور مانند طلاق، خشونت، مفاسد اجتماعی این مبلغ نمی تواند رقم معقولی برای مدیریت و مقابله با این آسیب ها باشد.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور در امر آسیب های اجتماعی سیاست گذاری و ستاد را فرماندهی و رهبری می کند، افزود: اگر به طور مستیم این مبلغ در اختیار وزارت کشور قرار گیرد وارد فعالیت های اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰ میلیارد پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۷ برای آسیب های اجتماعی مبلغی اندک و بسیار ناچیز است، تصریح کرد: در این رابطه پیشنهادات خاص خود را به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی در جهت عملیاتی کردن موضوع ارائه خواهم کرد زیرا با این مبالغ نمی توان انتظارات بزرگان نظام را برآورده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: باید در این رابطه بر اساس قانون برنامه ششم حرکت کرد زیرا در این برنامه آمده است که آسیب های اجتماعی باید هر ساله کاهش ۵ درصدی داشته باشند و باید برای تحقق این امر اقدامات اساسی باید انجام شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم یادآور شد: اگر ۳۰۰میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۷ برای سیاست گذاری آسیب های اجتماعی باشد بسیار زیاد است زیرا ۱۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع کفایت می کند اما برای اجرایی کردن سیاست ها این مبلغ بسیار ناچیز است و باید به سه برابر افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، تصریح کرد: اختصاص این مبلغ می تواند گامی موثر در جهت تثبیت جمعیت روستایی، تحقق طرح هادی روستایی، مقاوم سازی واحدها و منازل مسکونی روستایی باشد.