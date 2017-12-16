به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام محمد علی موحدی محصل ظهر شنبه در حاشیه نشست نمایندگان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه کشور که به میزبانی مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی برگزار شد اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در پنجمین جلسه نمایندگان اعتاب چارچوب فعالیت های کمیته نمایندگان در رابطه با دوره بعدی اجلاس اعتاب جهان اسلام مشخص شد.

وی افزود: در این دوره محورهای اجلاس سوم اعتاب متبرک شامل هم‌افزایی، تبادل تجارب و اقدامات مشترک میان آستان‌های مقدس مصوب شد تا کارگروه‌های مختلفی تحت عناوین مندرج در دستور کلی تشکیل شده و وظایف و دستور کار آنها در کمیته نمایندگان طراحی شود.

مدیر مرکز امور بین‌الملل آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین کمیته‌های نمایندگان موظف شدند تا گزارشی از نتایج نشست کارگروه‌های تشکیل شده در جلسات بعدی ارائه دهند و پس از بحث و بررسی، دستور کار طرح‌ها و برنامه‌ها آماده شده و پس از تصویب ابلاغ شود.

وی در خصوص ضرورت و اهمیت اتحاد میان آستان‌های مقدرس و بقاع متبرک عنوان کرد: باتوجه به اینکه اهداف، کارکردها و عملکردهای همه آستان‌های مقدس مشترک است، چنانکه همگی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، درصد بازدهی فعالیت‌های آن‌ها افزایش یافته و نتیجه این مشارکت و حاصل این اتحاد قطعا تسهیل امر زیارت برای زائران خواهد بود.

موحدی محصل اظهار کرد: همچنین با این هم‌افزایی، ارائه خدمات بهتر، عمیق‌تر، دقیق‌تر و وسیع‌تر صورت می‌گیرد، به عنوان مثال اگر زائر امام حسین(ع) در ایام اربعین حسینی در جریان برنامه مشارکتی میان این مجموعه‌ها قرار بگیرد، در عبور از هر مسیری نتایج خوبی حاصل خواهد کرد، چراکه حاصل این اتحاد، افزایش دست آوردهای معنوی و تربیتی زیارت خواهد بود.