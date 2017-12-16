رشد قیمت نفت مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه در حالی که مسدود ماندن خط لوله دریای شمال باعث تقویت قیمتها شد، افزایش تولید در آمریکا و کاهش تقاضای بنزین باعث محدود شدن رشد قیمتها شد.
پیشخرید نفت خام برنت با ۸ سنت یا ۰.۱ درصد کاهش به بشکهای ۶۳.۲۳ دلار رسید. نفت خام تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتیآی) ۲۶ سنت افزایش داشت و به قیمت ۵۷.۳۰ دلار برای هر بشکه رسید. دبیلیوتیآی در ۴ نوامبر به رکورد ۲ ساله ۵۹.۰۵ دلار دست یافته بود.
برنت این هفته خود را با افت اندک ۰.۳ درصدی به پایان برد در حالی که دابلیوتیآی تنها ۰.۱ درصد افت کرد.
جان کیلداف از شرکای صندوق سرمایه اگینکپیتال در نیویورک میگوید: قطعا بر روی قیمتهای نفت فشارهای زیادی وارد میشود. تقاضا برای بنزین افت کرده است که برای فصل تعطیلات مورد عادیای به حساب نمیآید و از طرف دیگر عرضه به طور مداوم در حال افزایش است باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی میافتد.
قیمت پیشخرید بنزین این هفته ۳.۵ درصد افت کرد.
تداوم تعطیلی خطلوله فورتیز که نفت دریای شمال را به انگلستان منتقل میکند در اوایل جلسه معاملات دیروز باعث تقویت قیمت برنت شد اما قیمتها رفته رفته کاهش یافت.
تولید نفت آمریکا که با ۱۶ درصد افزایش از نیمه ۲۰۱۶ تا کنون به رکورد ۹.۷۸ میلیون بشکه در روز رسیده است، همچنان محدودیت تولید اوپک را تحت تاثیر خود قرار داده است.
هرچند دادههای شرکت خدمات انرژی بیکر هیوگز (وابسته به جنرال الکتریک) نشان داد که این هفته تعداد چاههای فعال تحت حفاری با ۴ حلقه کاهش به ۷۴۷ حلقه رسیده است که این اولین کاهش فعالیت حفاری در ۶ هفته گذشته است.
تعداد چاههای فعال آمریکا که یک شاخص برای تولید آینده آن است، همچنان بسیار بالاتر از تعداد چاههای فعال سال گذشته است که تنها ۵۱۰ حلقه چاه تحت حفاری بودند.
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