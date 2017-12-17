کتابخانه مرکزی در بخش یزدان آباد زرند تاسیس می شود

حبیب الله خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از کمبود های جمعیت دانش آموزی بخش یزدان آباد عدم وجود کتابخانه می باشد، اظهار داشت: شهرداری یزدان شهر ۵۰ درصد بودجه فرهنگی خود را جهت تاسیس این کتابخانه اختصاص می دهد.

وی نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان کودکان را امری مهم و ضروری دانست و افزود: یک کتاب می تواند تضمین کننده زندگی فرد در مسیر زندگی اش باشد.

فرماندار شهرستان زرند با بیان اینکه استان کرمان یکی از استان های پیشتاز در امر تاسیس کتابخانه ها است، گفت: جامعه ای که به سمت کتاب و کتابخوانی برود به سمت پویایی، کاهش آسیب های اجتماعی و پیشرفت همه جانبه در همه امور رفته است.

وی با اذعان اینکه برای تاسیس کتابخانه مرکزی بخش یزدان آباد ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است، تصریح کرد: زمین این کتابخانه توسط خیر فرهنگی یزدان آباد اهدا شده است.

خنجری بیان داشت: نهاد کتابخانه مختص مردم است و حمایت از آن منحصر به یک دستگاه نیست و باید همه مسئولان شهرستانی در راستای ارتقای جایگاه کتاب در بین مردم تلاش کنند.