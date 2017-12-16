راهپیمایی گسترده در بیروت در حمایت از قدس اشغالی

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروه های فلسطینی و احزاب سیاسی لبنان دست به برگزاری راهپیمایی گسترده در بیروت زدند.

بر اساس این گزارش، این راهپیمایی در حمایت از قدس اشغالی و محکومیت اقدام ترامپ علیه این شهر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی ضد آمریکایی اقدام ترامپ علیه قدس اشغالی را به شدت محکوم کردند.

گفتنی است، طی روزهای اخیر به دنبال اقدام ترامپ علیه قدس اشغالی، تظاهرات گسترده ای در نقاط مختلف کشورهای اسلامی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد.